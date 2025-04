ケンタッキーオークスデーに冠レース「Unbridled Sidney Stakes Presented by Cygames」を開催!

Cygamesは4月21日、アメリカを代表する競馬のレース「ケンタッキーダービー」が行われる競馬場の運営会社Churchill Downs Racetrackとパートナーシップを締結し、「第151回ケンタッキーダービー」に協賛することを決定したと発表。

この協賛にともない、2025年5月2日(現地時間)のケンタッキーオークスデーに冠レース「Unbridled Sidney Stakes Presented by Cygames」を開催する。また、2025年5月2日と3日の2日間は、ゲームの試遊と360度撮影を楽しめるブース出展も行うという。

■「ケンタッキーダービー」とは

「ケンタッキーダービー」はアメリカの3歳最強馬を決める競馬のレースで、アメリカクラシック三冠競走の第1冠として開催される。同レースは1875年から続く長い歴史と伝統を持ち、競馬のレースとしては全米で最も観客動員数が多いことから「スポーツの中で最も偉大な2分間(The Most Exciting Two Minutes in Sports)」と呼ばれている。

また、同レースが開催される週はダービーウィークと呼ばれ、アメリカ最高峰の3歳牝馬レース「ケンタッキーオークス」をはじめ、さまざまなレースやイベントが開催される。

■冠レース「 Unbridled Sidney Stakes Presented by Cygames」を開催

2025年5月2日のケンタッキーオークスデーにて、サイゲームスの冠レースとして「Unbridled Sidney Stakes Presented by Cygames」を開催。冠レース実施時には、スターティングゲート、サドルタオル、ゴールラインのトラック標識にサイゲームスのロゴが掲出される。

「Unbridled Sidney Stakes」は、距離約1100メートル(5 1/2ハロン)、3歳以上の牝馬が出場する芝のGIIIレースで、賞金総額は40万ドルだ。

■会場内にゲーム試遊と360度撮影が楽しめるブースを出展

2025年5月2日、3日の2日間、競馬場のインフィールド内にブースを出展。本ブースでは、サイゲームスのゲームタイトルである『Shadowverse: Worlds Beyond』『グランブルーファンタジーヴァーサス -ライジング-』『グランブルーファンタジー リリンク』『ウマ娘 プリティーダービー』を試遊できるコーナーのほか、360度撮影ができるフォトスポットを設置。

Cygames代表取締役社長・渡邊耕一氏コメント 長い歴史と伝統を持ち、アメリカクラシック三冠競走の初戦として名高い「ケンタッキーダービー」に協賛できることを非常に嬉しく思います。今回の協賛を通じて、多くの方々が当社の存在を知っていただく契機になればと願っております。

「第151回ケンタッキーダービー」開催概要

開催日程:2025年5月3日 ※現地時間

会場:チャーチルダウンズ競馬場(アメリカ合衆国ケンタッキー州ルイビル)

賞金総額:500万ドル

公式サイト:https://www.kentuckyderby.com/

公式SNS:

Facebook:https://www.facebook.com/KentuckyDerby

X:https://x.com/KentuckyDerby

Instagram:https://www.instagram.com/kentuckyderby/

TikTok:https://www.tiktok.com/@kentuckyderby

YouTube:https://www.youtube.com/user/kentuckyderby

運営:Churchill Downs Racetrack, LLC

「Unbridled Sidney Stakes Presented by Cygames」レース概要

※現地時間

※レース順、時間は変更になる可能性がございます

Cygamesブース出展概要

レース名:Unbridled Sidney Stakes Presented by Cygames開催日程:2025年5月2日13時44分(予定) 第6レース