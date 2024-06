バンダイナムコエンターテインメントとフロム・ソフトウェアは6月27日、両社が共同開発するPlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)向けアクションRPG『ELDEN RING』(国内販売元:フロム・ソフトウェア/海外販売元:バンダイナムコエンターテインメント)のダウンロードコンテンツ『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』が発売から3日間で世界累計売上本数500万本(※1、2)を突破したと発表。

※1:ダウンロード版およびPCゲームプラットフォーム「Steam」からのダウンロードを含みます。

※2:『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE EDITION』『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE DELUXE EDITION』『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE PREMIUM BUNDLE』『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE COLLECTOR’S EDITION』を含みます。

『ELDEN RING』は、フロム・ソフトウェアの宮崎英高氏と、ファンタジー小説シリーズ「A Song of Ice and Fire」(邦題:氷と炎の歌)などの代表作を持つ作家のジョージ・R・R・マーティンさんが世界観を構築したアクションRPG。

フロム・ソフトウェアが得意とする手に汗握るアクション、そして、多彩なシチュエーションをもつ広大な世界と探索の自由度の高さにより、これまでにない圧倒的なプレイ体験が楽しめることを世界中のユーザーから評価され、2022年の発売から約2年で世界累計出荷本数2500万本を突破した。

そして、本編同様、フロム・ソフトウェアの開発力と、バンダイナムコエンターテインメントの海外マーケティング力を掛けあわせて発売された『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』は、2024年6月21日の発売から3日間で世界累計売上本数500万本を突破。

両社は「『ELDEN RING』や『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』で遊んでくださった世界中のファンの皆さまに心より感謝申し上げますとともに、今後とも長く深く遊んでいただける良質なコンテンツを目指してまいります」とのこと。

今後もフロム・ソフトウェア、そしてバンダイナムコエンターテイメントのソフトから目が離せない。

なお、ASCII GAMESでは本作のレビュー記事を掲載している。まだプレイしていない人は、参考に読んでほしい。

●発売直前! ミケラを巡る新たな冒険が待つ『ELDEN RING』DLC『SHADOW OF THE ERDTREE』レビュー

【ゲーム情報】

タイトル:ELDEN RING(エルデンリング)

ジャンル:アクションRPG

開発・販売:フロム・ソフトウェア(国内)/バンダイナムコエンターテインメント(海外)

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY 対応)/PC(Steam)

発売日:発売中(2022年2月25日)

価格:

通常版:9240円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9900円(ダウンロード)

コレクターズエディション:2万4200円(PS5/PS4パッケージのみ)

Xbox Series X|S、Xbox One版はダウンロード版のみの販売となります。

プレイ人数:1人~4人 ※「闘技場」では最大6人での対戦に対応しています。

CERO:D(17才以上対象)

【DLC】

タイトル:ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE(エルデンリング シャドウ オブ ジ エルドツリー)

発売日:発売中(2024年6月21日)

価格:

通常版:4400円(ダウンロード版)

PREMIUM BUNDLE:4950円(ダウンロード版)

COLLECTOR’S EDITION(DLCコード版):3万9160円(パッケージ版)

【本編+DLCセット】

タイトル:SHADOW OF THE ERDTREE EDITION

発売日:発売中(2024年6月21日)

価格:

通常版:9020円(パッケージ版/ダウンロード版)

DELUXE EDITION: 9900円(ダウンロード版)

COLLECTOR'S EDITION(ゲームディスク版):4万3780円(パッケージ版)

※ゲームディスク版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。