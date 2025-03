D4エンタープライズは3月27日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第48弾タイトル『EGGコンソール ワンダラーズ フロム イース MSX2』を配信。価格は880円だ。

紹介動画

よりアクション色を強くした『イース』の三作目!

ドギの故郷フェルガナを魔の手から救え!

本作は、1989年に日本ファルコムから発売されたアクションRPG。「WANDERERS FROM Ys」と銘打たれており、新要素を盛り込んだ意欲作となっている。

視点は“ハーフ・トップ・ビュー”から“サイド・ビュー”へ、攻撃方法は体当たりからアドルが剣を振るように変更されて、“ジャンプ切り”や“下突き”などの多彩なアクションが可能だ。

また、魔法はあくまで戦闘の補助でしかなく、強力な魔法による力押しはできないため、戦闘の勝敗はプレイヤーのテクニックにかかっている。アドルの成長はプレイヤー自身のテクニックが上達している証でもあると言えるだろう。

もちろん、“誰もが楽しめるRPG”という「イース」シリーズのコンセプトも健在。けれん味のあるストーリーはもちろん、“多重スクロール”による美しい背景演出、軽快な音楽など、細かい部分まで行き届いた秀作となっている。

『EGGコンソール ワンダラーズ フロム イース MSX2』は、アプリケーション標準で用意しているゲーム内の各シーンをすぐに楽しめる「シーンセレクト」モードに対応。「ギャラリー」モードでは、当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧できる。

【ゲーム情報】

タイトル:EGGコンソール ワンダラーズ フロム イース MSX2

ジャンル:アクション・ロールプレイングゲーム

配信:D4エンタープライズ

メーカー:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch

配信日:配信中(2025年3月27日)

価格:880円

IARC:7+(7才以上対象)

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.