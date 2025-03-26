「KINGDOM HEARTS」シリーズや「スターオーシャン」シリーズなどもラインアップ！
『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催
2025年03月26日 18時05分更新
スクウェア・エニックスは3月26日、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～Spring 2025～」を開催。セール期間は、2025年4月9日まで。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0326SALE/
セールタイトルピックアップ！
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
PlayStation 5
30％オフ！
『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』
PlayStation 5
30％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』
PlayStation 5
64％オフ！
『FINAL FANTASY VII REMAKE』
PlayStation 4
64％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』
PlayStation 4
60％オフ！
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
© Disney © Disney / Pixar. Developed by SQUARE ENIX
『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』
PlayStation 5／PlayStation 4
60％オフ！
© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman
『アクトレイザー・ルネサンス』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
© YUZO KOSHIRO
『Voice of Cards Trilogy』
PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！
© SQUARE ENIX
『新すばらしきこのせかい』
PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA
『いけにえと雪のセツナ』
PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ！
©2016,2017 Tokyo RPG Factory Co., Ltd. All rights reserved.
『LOST SPHEAR』
PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ！
© 2017 Tokyo RPG Factory Co., LTD. All Rights Reserved.
『鬼ノ哭ク邦』
PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ！
©2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Tokyo RPG Factory.
＊タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
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