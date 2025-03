スクウェア・エニックスは3月26日、ニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~Spring 2025~」を開催。セール期間は、2025年4月9日まで。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0326SALE/

セールタイトルピックアップ!

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

PlayStation 5

30%オフ!

『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5

30%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PlayStation 5

64%オフ!

『FINAL FANTASY VII REMAKE』

PlayStation 4

64%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PlayStation 4

60%オフ!

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

© Disney © Disney / Pixar. Developed by SQUARE ENIX

『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』

PlayStation 5/PlayStation 4

60%オフ!

© SQUARE ENIX

Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN:akiman

『アクトレイザー・ルネサンス』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

© YUZO KOSHIRO

『Voice of Cards Trilogy』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『新すばらしきこのせかい』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA

『いけにえと雪のセツナ』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

©2016,2017 Tokyo RPG Factory Co., Ltd. All rights reserved.

『LOST SPHEAR』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

© 2017 Tokyo RPG Factory Co., LTD. All Rights Reserved.

『鬼ノ哭ク邦』

PlayStation 4/Nintendo Switch

70%オフ!

©2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Tokyo RPG Factory.