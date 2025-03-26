ゲーム  >  『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

「KINGDOM HEARTS」シリーズや「スターオーシャン」シリーズなどもラインアップ！

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

2025年03月26日 18時05分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

　スクウェア・エニックスは3月26日、ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ～Spring 2025～」を開催。セール期間は、2025年4月9日まで。

　以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気タイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、およびニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/column/detail/0326SALE/

セールタイトルピックアップ！

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

PlayStation 5
30％オフ！

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』

PlayStation 5
30％オフ！

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

PlayStation 5
64％オフ！

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

『FINAL FANTASY VII REMAKE』

PlayStation 4
64％オフ！

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PlayStation 4
60％オフ！

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© Disney. Developed by SQUARE ENIX
© Disney © Disney / Pixar. Developed by SQUARE ENIX

『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』

PlayStation 5／PlayStation 4
60％オフ！

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman

『アクトレイザー・ルネサンス』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
© YUZO KOSHIRO

『Voice of Cards Trilogy』

PlayStation 4／Nintendo Switch
50％オフ！

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX

『新すばらしきこのせかい』

PlayStation 4／Nintendo Switch
60％オフ！

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA

『いけにえと雪のセツナ』

PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ！

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

©2016,2017 Tokyo RPG Factory Co., Ltd. All rights reserved.

『LOST SPHEAR』

PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ！

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

© 2017 Tokyo RPG Factory Co., LTD. All Rights Reserved.

『鬼ノ哭ク邦』

PlayStation 4／Nintendo Switch
70％オフ！

『FFVII リバース』などがお買い得！スクエニ春の「アルティメットセール」がニンテンドーeショップとPS Storeで開催

©2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Tokyo RPG Factory.

＊タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。
＊ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認のうえで、お買い求めください。
＊セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

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