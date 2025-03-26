『あのゲー1+2』がセール初登場！
最大87％オフ！D3PがPS Storeの「SPRING SALE」に提供しているタイトルを公開
2025年03月26日 16時25分更新
ディースリー・パブリッシャーは3月26日、PlayStation 5＆PlayStation 4のダウンロードゲームや追加コンテンツを最大87％オフで購入できるPlayStation Store「SPRING SALE」への提供タイトルを公開した。セール期間は、2025年4月9日まで。
今回のセールでは、やってみたかったあのミニゲーム全10種、500ステージをまとめてたっぷり遊べる『あのゲー1+2』が初登場。
そして、EDFシリーズはDLC全部入りのデラックスエディション祭り。春休みに家族で楽しめる『デジボク地球防衛軍』『デジボク地球防衛軍2』のデラックスエディションが過去最大割引となっているほか、ナンバリングシリーズ『地球防衛軍5』『地球防衛軍6』や、スピンアウト作品『EARTH DEFENSE FORCE: IRON RAIN』のDLC全部入りエディションが大幅割引を実施中だ。
そのほか『サムライメイデン』『夏色ハイスクル★青春白書』などソフトもラインアップしている。セール対象タイトルの詳細は、下記のセールページを確認してほしい。
▼セールページ
https://www.d3p.co.jp/information/event/327/
セール対象タイトルピックアップ
『あのゲー1＋2（略）』
通常価格：1980円 → セール価格：1584円（20％オフ）
https://store.playstation.com/product/UP3177-PPSA22107_00-THOSEGAMES120000
©2024 D3PUBLISHER
『デジボク地球防衛軍2（略）』
●デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
通常価格：9980円 → セール価格：4990円（50％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA15887_00-EDFWB2DXEDITION0
©2003-2024 D3PUBLISHER ©2003-2022 SANDLOT ©2019-2024 YUKE'S
『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
●デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
通常価格：9900円 → セール価格：4455円（55％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-00000000000000DX
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
『夏色ハイスクル★青春白書（略）』
通常価格：7619円 → セール価格：990円（87％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-CUSA00891_00-NPG0000000000000
© D3 PUBLISHER
セール全対象タイトルリスト
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