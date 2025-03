ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)は3月24日、PlayStationのエンタテインメントサービスアプリの魅力を紹介する新たなプロモーション映像を公開。

本映像では、「あなたの観たい・聴きたいがきっと見つかる」をテーマに、ゲーム原作の映画・ドラマ・アニメーション、ゲームを彩る音楽を、PlayStationで提供する映像/音楽配信サービスアプリを通じた最高のエンタテインメント体験として紹介している。

<映像URLはこちら>

https://youtu.be/-QSV26-LYGE

映像パートには、映画「アンチャーテッド」の手に汗握る名シーン、ゲーム制作現場の舞台裏に迫るドキュメンタリー「HIDEO KOJIMA Connecting World」、特報として待望のドラマシリーズ「THE LAST OF US シーズン2」(U-NEXTにて2025年4月14日配信開始)の最新映像など、ゲームファンを魅了し、感動させる計6タイトルを収録。

音楽についてPlayStationでは、ゲームをプレイしながらSpotifyおよびApple Musicの音楽配信サービスを楽しむことができ、ゲームの世界観を引き立て、プレイヤーの没入感を高めるゲームミュージックやサウンドトラックを計3タイトル収録している。

さらに本映像のナレーションには、ゲーム「アンチャーテッド」シリーズの主人公ネイサン・ドレイク役をはじめ、ゲーム作品だけでなく数々の海外映画・ドラマの吹き替えで知られる東地宏樹さんを起用し、迫力ある語り口でエンタテインメントの魅力を伝えている。

PlayStationでは、ゲームをプレイするだけでなく、映画・ドラマ・アニメ、そして音楽とともに、最高のエンタテインメント体験を提供し続けていくという。ゲームの世界をさらに広げる、新しい映像体験をぜひ楽しもう。