クラウディッドレパードエンタテインメントは3月24日、ドリコムが原作/開発中の新作タイトル『はらぺこミーム』のNintendo Switch版の発売日を発表した。発売日は、世界同時で2025年6月19日。価格はパッケージ通常版が5478円/パッケージ限定版が6908円、ダウンロード版が4708円だ。

本作は、原案を西健一氏(代表作『ちびロボ!』『moon』など)、世界観アートを森川幸人氏(代表作『がんばれ森川君2号』『ジャンピング・フラッシュ』など)の布陣で開発し、AIキャラクター「ミーム」を育成しながら世代交代を繰り返し、ダンジョンを攻略するコロニーシミュレーションゲーム。

以下では、Siwtch版の特徴や限定版の情報などを紹介していく。なお、本日から予約も開始しているので、気になったらチェックしてみよう。

*1:本作はドリコムが原作/開発およびPC(Steam)版のパブリッシングを担当し、CLEがNintendo Switch版のグローバルでのパブリッシングを担当します。PC(Steam)版の詳細は、Steamストアページ(https://store.steampowered.com/app/3051240)をご参照ください。

▼『はらぺこミーム』オープニングムービー

世界観アート 森川幸人氏コメント ミームたちの不思議な世界にようこそ! そそっかしく、好奇心旺盛で、ちょっとわがままで、失敗やケンカを繰り返しながら、だんだんと賢くなっていくかわいいミームたちをどうぞよろしくお願いいたします。 あわせて、ミームたちのすむ、謎の文明の遺跡をベースにした不思議な世界も楽しんでもらえましたら!

『はらぺこミーム』 パッケージ限定版について

ハードカバー仕様の豪華アートブック「Hungry Meem Concept Artbook」や、ユニークなミームたちが描かれた「ミームステッカー」、限定版特典のDLC「スイカハロウィンセット2」をミーム柄の特製BOXに同梱しており、『はらぺこミーム』を余すところなく楽しめる数量限定版だ。

1. パッケージ版『はらぺこミーム』

2. アートブック「Hungry Meem Concept Artbook」

世界観のラフやイメージボード、愛らしいミームのキャラクターデザイン資料、下絵や制作途中のメモ書きなどに加え、森川氏による書き下ろしラフアート&メッセージを収録した豪華アートブック。

3. ミームステッカー

ミームとごちそうが描かれたオリジナルステッカー。

4. 限定版特典DLC『スイカハロウィンセット2』

ゲーム内の施設/かざりとして、スイカハロウィン仕様のアイテム「スイカの街灯」「スイカの小屋」を設置できる、この限定版でしか入手できないDLCセット。

※DLC特典を入手いただくにはインターネット接続環境が必要になります。

※予約開始タイミングは各販売店様により異なります。

※内容・仕様は予告なく変更になる場合があります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合があります。

初回購入特典/早期購入特典

「パッケージ限定版」「パッケージ通常版」の初回購入分、および「ダウンロード版」の2025年7月2日23時59分(現地時間)までの購入分には、ゲーム内の施設/かざりとして、スイカハロウィン仕様のアイテム「スイカのカカシ」「スイカのベル」「スイカの柵」「スイカのアーチ」を設置できるDLC「スイカハロウィンセット」が特典として付属する。

※「パッケージ限定版」「パッケージ通常版」の初回製造分、および「ダウンロード版」の早期購入分の共通特典となります。

※「パッケージ限定版」「パッケージ通常版」の初回製造分に付属するプロダクトコードの有効期限は2028年6月30日23時59分(現地時間)までとなります。

※「早期購入特典」は、「ダウンロード版」の2025年7月2日(水)23:59(現地時間)までのご購入分に付属します。

※DLC特典を入手いただくにはインターネット接続環境が必要になります。

※予約開始タイミングは各販売店様により異なります。

※内容・仕様は予告なく変更になる場合があります。

『はらぺこミーム』とは

<ストーリー>

ある日あなたは、世界樹のもとに暮らす食いしん坊ないきもの「ミーム」のお話が描かれた絵本に出会いました。

しかしその結末は、とても悲しいものでした……

あなたは絵本に干渉して「ミーム」を「おてつだい」してあげることができます。

「ミーム」と一緒に物語の結末をハッピーエンドに導きましょう!

<キャラクター>

・たべて、ねて、あそぶことが大好きないきもの「ミーム」

さまざまな経験を積むことで、新たなスキルを覚えたり、見た目が変わったりする。ミーム同士をカップリングすることで生まれる種類は無限大。お気に入りのミームを見つけよう。

<システム>

・世界樹を育てよう

ミームたちが特別なごちそうを食べる“宴”を行うことで、喜びの光で満たされて世界樹が成長する。世界樹を成長させることで、ミームと一緒に探索で行けるところが増え、冒険の範囲が大きく広がっていく。

・ミームの暮らしを良くしよう

ミームが暮らす拠点には「ミームのおうち」や「愛の巣」に加え、資源施設や農業施設、飾り施設など、さまざまな施設を作れる。探索で手に入れた物資を材料に、ミームたちの暮らしをハッピーにしていこう。

【ゲーム情報】

タイトル:はらぺこミーム

ジャンル:コロニーシミュレーション

販売:

Switch版:クラウディッドレパードエンタテインメント

PC(Steam):ドリコム

開発:ドリコム/E-ONE

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

※PC(Steam)版はダウンロード版のみ。

発売日:2025年6月19日予定

価格:

Switchパッケージ通常版:5478円

Switchパッケージ限定版:6908円

Switchダウンロード版:4708円

PC(Steam):未定

CERO:A(全年齢対象)

© Drecom Co., Ltd.

Licensed to and published by Clouded Leopard Entertainment Inc.

※Nintendo Switch and the Nintendo Switch logo are trademarks of Nintendo.

©2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。