スクウェア・エニックスは3月12日より、ニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにてダウンロード版タイトルをお買い得に購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~March 2025 Part2~」を開催。セール期間は、2025年3月26日まで。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。このほかにも人気のタイトルがそろって参加するセールとなっているので、全参加タイトルは下記リンク、またはニンテンドーeショップ/マイニンテンドーストア、PlayStation Storeにて確認してほしい。

▽対象タイトル一覧掲載ページ

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/inMARCH2025/

※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セールタイトルピックアップ

『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack』

PlayStation 5

30%オフ!

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』

PlayStation 5/PlayStation 4

30%オフ!

© SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

©2017, 2020 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO ℗SUGIYAMA KOBO

『FANTASIAN Neo Dimension』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

25%オフ!

© MISTWALKER/SQUARE ENIX

『OCTOPATH TRAVELER』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

© SQUARE ENIX

『聖剣伝説 VISIONS of MANA』

PlayStation 5/PlayStation 4

35%オフ!

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY II』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY III』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY IV』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY V』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VI』

PlayStation 4/Nintendo Switch

30%オフ!

© SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

『ドラゴンクエストX 眠れる勇者と導きの盟友 オフライン』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

『ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© 2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

© SUGIYAMA KOBO

『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI.

『サガ エメラルド ビヨンド』

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

40%オフ!

© SQUARE ENIX

『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』

PlayStation 5/Nintendo Switch

33%オフ!

Life is Strange: Double Exposure © 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck Nine Games. All Rights Reserved.

『Life is Strange Remastered Collection』

PlayStation 4/Nintendo Switch

60%オフ!

LIFE IS STRANGE © 2015, 2023 Square Enix Limited. LIFE IS STRANGE: BEFORE THE STORM © 2017, 2023 Square Enix Limited. All rights reserved. LIFE IS STRANGE, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of the Square Enix group of companies. DECK NINE and DECK NINE GAMES are registered trademarks of Idol Minds, LLC. DONTNOD and DONTNOD Entertainment are registered trademarks of DONTNOD Entertainment, S.A.

『HARVESTELLA』

Nintendo Switch

50%オフ!

© SQUARE ENIX

『電車でGO!! はしろう山手線』

PlayStation 4/Nintendo Switch

50%オフ!

© TAITO CORPORATION 1996, 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

© 2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

R東日本商品化許諾済