米アマゾンは3月7日(現地時間)、「Prime Gaming」でプレーできる3月の無料ゲーム作品を発表した。作品タイトルと提供開始日(現地時間)は以下の通り。

■ 3月6日

・『Saints Row: The Third™ Remastered』(GOG):人気オープンワールドゲームのリマスター版。セインツが最盛期の力を発揮する世界で人生を歩もう。

・『Mafia II: Definitive Edition』(GOG): 1940〜1950年代のニューヨーク、エンパイアベイを舞台にギャングの黄金時代を体験しよう。

・『Crime Boss: Rockay City』(Epic Games Store): 1990年代の犯罪都市ロッケイシティで、犯罪帝国を築くローグライク要素も備えたゲーム。強盗、略奪から銃撃まで、あらゆる手段で犯罪組織の頂点を目指せ!

・『Naheulbeuk’s Dungeon Master』(Amazon Games): ファンタジー世界を舞台にしたタワーディフェンス型ゲーム。自分のタワーを築き、そして守り抜け!

■ 3月13日

・『Wall World』(Amazon Games): 巨大なロボスパイダーを操り、資源を採掘しながらモンスターと戦うアドベンチャー作品。君は無事に生き残り、Wall Worldの秘密を解き明かせるか!?

・『Syberia: The World Before』(GOG): 時代と大陸をまたいでケイト・ウォーカーとダナ・ローズと共に謎を追うアドベンチャー作品。

・『Endling – Extinction is Forever』(Amazon Games): 絶滅寸前の母キツネとなり、過酷な世界で子狐を守り抜く感動的な物語。2023年BAFTA賞受賞作。

・『Dark Deity: Complete Edition』(GOG): 王国の陰謀に巻き込まれた士官学校の生徒たちを導き、運命に立ち向かえ!

・『Beholder 3』(Amazon Games): スパイとして密告と陰謀に巻き込まれた主人公。”彼女”の計画の邪魔者をすべて排除し、自分の人生を取り戻せ。

■ 3月20日

・『Wolfenstein: The Old Blood』(Xbox、PC via Microsoft Store): 名作FPSシリーズの前日譚となるスタンドアロン型アクションアドベンチャー。スリリングなアクション、没入感あふれるストーリー、緊迫感のある一人称戦闘を楽しもう。

・『Mutazione』(GOG):不思議な町で家族ドラマと冒険を楽しむアドベンチャー作品。病気の祖父の世話をするため、15歳の主人公は奇妙で謎めいたコミュニティーを探索することになる。

・『Figment 2: Creed Valley』(Amazon Games): 人間の心の中を舞台にしたアクションゲーム。パズルを解き、音楽対決でボスを倒そう!

・『Legacy of Kain: Defiance』(GOG): 吸血鬼の君主ケインと亡霊ラジエルの戦いを描いた作品。剣、魔術、魂、そして大量の血があなたを待っている。

・『Mortal Shell』(Epic Games Store): 崩壊した世界で戦い抜く高難易度のアクションRPG。優れた認識力と正確さで、容赦ない攻撃を続ける敵に立ち向かおう。

■ 3月27日

・『The Forgotten City』(Amazon Games): 古代ローマを舞台にしたタイムループ型ミステリーアドベンチャー。2000年前の世界を巡り、都市崩壊の謎を解き明かせ!

・『Deus Ex: Invisible War』(GOG): 舞台は崩壊から立ち直り始めた世界。多数のハイテクガジェットとサイバーパンクバイオ モッドで超人的な力を獲得し、世界征服を企む黒幕の正体を暴こう。

・『Session: Skate Sim』(Epic Games Store): リアルなスケートボード操作を楽しめる、スケーターのためにスケーターが制作したスケボーシミュレーター。

・『Let’s Build A Zoo』(Epic Games Store): 動物園経営を楽しめるユニークな経営シミュレーション。珍しい動物の輸入や優秀なスタッフの雇用を通して、来園者を笑顔にする動物園を築こう。

・『Gamedec — Definitive Edition』(GOG): 仮想世界で犯罪を解決するサイバーパンクRPG。機転を利かせて情報を集め、真実を解き明かせ!

・『The Wisbey Mystery』(Legacy Games): 田舎町に隠された殺人事件の謎を追うミステリー。

Amazon Primeの会員は、Prime Gamingのサイトから上記作品を無料でプレーできる。

※上記の情報はすべてAmazon Prime Gaming英語版のリリースをもとにしたものです