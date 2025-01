ケミカル・ブラザーズがDJ SETで来日！「THE BEACH 2025」超早割チケット抽選受付中

ACiD THE BEACH実行委員会は1月23日、ダンスミュージック特化型ビーチフェス「THE BEACH 2025 feat. The Chemical Brothers」を5月31日(土)に千葉県立幕張海浜公園で開催すると発表した。「THE BEACH 2025」の第一弾アーティストとして発表されたのは、ダンスミュージックの枠を超えて世界中の音楽ファンを魅了してきた英国発のエレクトロニック・デュオ The Chemical Brothers(ケミカル・ブラザーズ)。

世界最強デュオが彩るビーチフェス

The Chemical Brothersは1990年代初頭から先進的なサウンドを生み出し、ダンスミュージックの枠を超えて多くの音楽ファンを魅了してきた。昨年のライブ公演とは違い、今回はDJ SETでの出演となる。そのため、自身の楽曲だけでなく他のアーティストのトラックや未発表曲を投入する可能性も期待でき、どんなセットリストが繰り広げられるのか注目したい。

本日から超早割チケットの抽選受付がスタート。前売り一般チケットの1万5000円より4000円もお得な「超早割チケット」の抽選受付は1月29日(水)23:59が締切。

The Chemical Brothersに続き、第二弾、第三弾の追加アーティスト発表も控えているということで、今後の発表が楽しみだ。