YouTubeやTwitchなどで配信！
XboxやPCの新作タイトルを紹介する「Developer_Direct」の視聴方法をチェック！配信日時は1月24日午前3時
Xboxは1月22日、同社の公式ブログ“Xbox Wire Japan”にて、配信番組「Developer_Direct」の視聴方法を紹介する記事を公開した。番組の配信日時は、2025年1月24日午前3時から。
本番組では、Xbox Series X|S、PC、そしてXbox Game Passでプレイできる期待の新作情報を紹介。紹介タイトルは事前に伝えられているCompulsion Gamesの『South of Midnight』、Sandfall Interactiveの『Clair Obscur: Expedition 33』、id Softwareの『DOOM: The Dark Ages』に加え、サプライズとして秘密の場所に訪問し、とあるスタジオの最新タイトルも公開予定だという。
「Developer_Direct」視聴のための詳細な情報は以下のXbox Wire Japan記事より確認してほしい。
▼該当記事
https://news.xbox.com/ja-jp/2025/01/22/xbox-developer-direct-2025-how-to-watch/
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