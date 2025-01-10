サプライズ発表もアリ！
『DOOM: The Dark Ages』などXboxやPCの期待の新作をチェック！「Developer_Direct」が1月24日に配信決定
Xboxは、同社の公式ブログ「Xbox Wire Japan」にて、オンライン番組「Developer_Direct」についての情報を公開した。番組の配信日時は、日本時間2025年1月24日午前3時／太平洋標準時間1月23日午前10時より。
今回の「Developer_Direct」では、『South of Midnight』『DOOM: The Dark Ages』『Clair Obscur: Expedition 33』などを含む、さまざまな新作の開発状況について、各ゲームクリエイターからの映像を交えて紹介。サプライズも用意しているとのことなので、ぜひともチェックしよう。
「Developer_Direct」に関するより詳しい情報は、下記のXbox Wire Japanの記事を確認してほしい。
▼Xbox Wire Japan該当記事
https://news.xbox.com/ja-jp/2025/01/09/xbox-developer-direct-2025/
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