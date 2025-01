ライカがフルサイズカメラの高速連写＆動画撮影モデル「ライカSL3-S」を発表

ライカカメラ社は、フルサイズミラーレスカメラ「ライカSL」システムの新モデル「ライカSL3-S」を発表した。

「ライカSL3-S」は2024年3月に発売した6030万画素モデル「ライカSL3」の姉妹機で、2400万画素センサーに高速AFと高速連写、進化した動画撮影機能が特徴である。価格は欧州では5190ユーロ(約83万円)、米国では5295ドル(約82万円)。

ライカストア、ライカオンラインストア、ライカブティックおよびライカ正規特約店にて1月17日から予約受付、1月25日に発売の予定だ。

有効2460万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーを搭載し、最大5段の5軸手ブレ補正機能を内蔵する。4800万画素および9600万画素相当での撮影が可能なマルチショットモードも搭載。

オートフォーカスシステムも刷新され、位相差検出AF(PDAF)は779ポイント内蔵、デプスマップ(物体認識AF)、315ポイントのコントラスト検出AFという3種類の検出方式のを融合させている。

新オートフォーカス機能をフル活用し、ライカ史上最も速い、最大30コマ/秒(12bit、AF、電子シャッター、AFc・AFsまたはインテリジェントAF設定時)の連続撮影が可能だ。

ダイナミックレンジは最大15ストップ、ISO感度の設定範囲はISO50からISO20万と広く、さまざまな状況で高画質な写真と映像を実現できる。

シャッター速度はフォーカルプレーンシャッターが30分~1/8000秒、電子シャッターが60秒~1/16000秒、フラッシュ同調速度は最高1/200秒だ。

ライカSLシステムとしては初めて、コンテンツ認証イニシアチブ(CAI)が推進するコンテンツ・クレデンシャル機能を搭載。使用したカメラの機種、撮影者、画像の来歴などのメタデータを撮影画像に付与し、改ざんを防ぐことができる。

動画撮影機能は6K(30fps)、4K(60fps)、FHD(120fps)で撮影可能。6K/3:2オープンゲートで記録可能となり、撮影した動画の画質を劣化させることなく、構図を後から決定して(縦長の4K/9:16動画など)編集することもできる。

高速なCFexpress Type Bメモリーカードに対応し、5.8K30fpsのApple ProRes 422 HQ動画やC4K 60fps動画を記録時間無制限でカメラ内記録できる。

また、5.9K30fpsのRAW動画をHDMI出力して外部ディスプレイレコーダーに記録することや、USB接続のSSDへダイレクトに記録することも可能だ。

画像処理エンジンには「L² Technology」である「LEICA MAESTRO IV(ライカ・マエストロ・フォー)」を採用。膨大なデータをスムーズに処理できるため、L-Logの色域での撮影でも色再現、ダイナミックレンジ、ノイズ低減のすべてにおいて優れた画像を実現できる。

EyeResファインダーの光学系はガラスレンズを使用しており、576万ドットの高解像度と120fpsの高フレームレートを実現。背面にはチルト式の高精細3.2型233万2800ドット3:2のタッチパネル液晶モニターを搭載する。

写真撮影と動画撮影でメニューを独立させるなど、メニュー全体の構成とアイコンもよりわかりやすくなり、操作性がさらに向上。プロの映像制作に応える「Cineモード」も搭載している。

Bluetooth接続とMIMO技術を利用したWi-Fi接続により、ライカ専用アプリ「Leica FOTOS」との高速接続が可能。「Made for iPhone」「Made for iPad」としてApple社の認定を受けており、付属のUSB Type-Cケーブルを使用してiPhoneやiPadとの直接接続もできる。2025年にはアドビ社が提供する「Frame.io」の「Camera to Cloud」機能にも対応予定。

インターフェースとしては、制御接点付きISOホットシュー、シンクロターミナル/タイムコード端子、HDMI2.1 Type A、USB3.1 Gen2 Type-C、オーディオ入出力3.5 mm、通信インターフェース(マルチファンクション・ハンドグリップの底蓋内)を装備。

サイズは141.2×108.0×84.6mmで、重量は768g。