ゲーム  >  80％オフで買える激安おすすめゲームまとめ【PS5/PS4】

定番から隠れた名作まで

80％オフで買える激安おすすめゲームまとめ【PS5/PS4】

2025年01月06日 18時00分更新

文● Zenon／ASCII

　PlayStation Storeで開催中のセールから、割引率80％オフ以上の激安ソフトをピックアップして紹介する。安くても面白いゲームばかりなので、ぜひ購入の参考にしてほしい。

暗殺者となり“終わらない死”を繰り返せ！

タイトル（ハード）：DEATHLOOP（PS5）
メーカー：ベセスダ・ソフトワークス／ゼニマックス・アジア
ジャンル：アクション
セール価格（割引率）：1755円（80％オフ）
セール終了日：2025年1月17日まで
販売ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0262-PPSA02533_00-DEATHLOOP0000000

© 2021 Bethesda Softworks LLC, A ZeniMax Media Company. Deathloop™ developed by Arkane Studios, a ZeniMax Media Company. Deathloop, Arkane, ZeniMax, Bethesda, and Bethesda Softworks and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

祖国を追われた少年が、やがて偉大な王となる物語

タイトル（ハード）：二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム（PS4）
メーカー：LEVEL5
ジャンル：RPG
セール価格（割引率）：1496円（83％オフ）
セール終了日：2025年1月17日まで
販売ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0720-CUSA08583_00-NINOKUNIIIRK0000

© LEVEL-5 Inc.

学園でも楽園でもない――荒廃した“絶望の世界”を普通の少女が突き進む！

タイトル（ハード）：絶対絶望少女　ダンガンロンパ Another Episode（PS4）
メーカー：スパイク・チュンソフト
ジャンル：アクション
セール価格（割引率）：836円（80％オフ）
セール終了日：2025年1月17日まで
販売ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA07296_00-ZETTAIZETUBOUPS4

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

“涙”なしには語れないドラマティックRPG

タイトル（ハード）：CRYSTAR -クライスタ-（PS4）
メーカー：フリュー
ジャンル：RPG
セール価格（割引率）：1755円（80％オフ）
セール終了日：2025年1月17日まで
販売ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA09268_00-0000000000000000

©FURYU corporation.

ゾンビを畑で育てて味方に!?「牧場物語」のメーカーが描く世紀末ライフ

タイトル（ハード）：DEADCRAFT（PS5／PS4）
メーカー：マーベラス
ジャンル：ゾンビサバイバルアクション
セール価格（割引率）：1095円（80％オフ）
セール終了日：2025年1月17日まで
販売ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0507-PPSA04475_00-DEADCRAFTDELUXEE

©2022 Marvelous Inc.

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています