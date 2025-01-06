PlayStation Storeで開催中のセールから、割引率80％オフ以上の激安ソフトをピックアップして紹介する。安くても面白いゲームばかりなので、ぜひ購入の参考にしてほしい。
暗殺者となり“終わらない死”を繰り返せ！
タイトル（ハード）：DEATHLOOP（PS5）
メーカー：ベセスダ・ソフトワークス／ゼニマックス・アジア
ジャンル：アクション
セール価格（割引率）：1755円（80％オフ）
セール終了日：2025年1月17日まで
販売ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0262-PPSA02533_00-DEATHLOOP0000000
© 2021 Bethesda Softworks LLC, A ZeniMax Media Company. Deathloop™ developed by Arkane Studios, a ZeniMax Media Company. Deathloop, Arkane, ZeniMax, Bethesda, and Bethesda Softworks and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.
祖国を追われた少年が、やがて偉大な王となる物語
タイトル（ハード）：二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム（PS4）
メーカー：LEVEL5
ジャンル：RPG
セール価格（割引率）：1496円（83％オフ）
セール終了日：2025年1月17日まで
販売ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0720-CUSA08583_00-NINOKUNIIIRK0000
© LEVEL-5 Inc.
学園でも楽園でもない――荒廃した“絶望の世界”を普通の少女が突き進む！
タイトル（ハード）：絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode（PS4）
メーカー：スパイク・チュンソフト
ジャンル：アクション
セール価格（割引率）：836円（80％オフ）
セール終了日：2025年1月17日まで
販売ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA07296_00-ZETTAIZETUBOUPS4
©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
“涙”なしには語れないドラマティックRPG
タイトル（ハード）：CRYSTAR -クライスタ-（PS4）
メーカー：フリュー
ジャンル：RPG
セール価格（割引率）：1755円（80％オフ）
セール終了日：2025年1月17日まで
販売ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA09268_00-0000000000000000
©FURYU corporation.
ゾンビを畑で育てて味方に!?「牧場物語」のメーカーが描く世紀末ライフ
タイトル（ハード）：DEADCRAFT（PS5／PS4）
メーカー：マーベラス
ジャンル：ゾンビサバイバルアクション
セール価格（割引率）：1095円（80％オフ）
セール終了日：2025年1月17日まで
販売ページ：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0507-PPSA04475_00-DEADCRAFTDELUXEE
©2022 Marvelous Inc.
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