PlayStation Storeで開催中のセールから、割引率80%オフ以上の激安ソフトをピックアップして紹介する。安くても面白いゲームばかりなので、ぜひ購入の参考にしてほしい。

暗殺者となり“終わらない死”を繰り返せ!

タイトル(ハード):DEATHLOOP(PS5)

メーカー:ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア

ジャンル:アクション

セール価格(割引率): 1755円(80%オフ)

セール終了日:2025年1月17日まで

販売ページ:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0262-PPSA02533_00-DEATHLOOP0000000

© 2021 Bethesda Softworks LLC, A ZeniMax Media Company. Deathloop™ developed by Arkane Studios, a ZeniMax Media Company. Deathloop, Arkane, ZeniMax, Bethesda, and Bethesda Softworks and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

祖国を追われた少年が、やがて偉大な王となる物語

タイトル(ハード):二ノ国Ⅱ レヴァナントキングダム(PS4)

メーカー:LEVEL5

ジャンル:RPG

セール価格(割引率): 1496円(83%オフ)

セール終了日:2025年1月17日まで

販売ページ:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0720-CUSA08583_00-NINOKUNIIIRK0000

© LEVEL-5 Inc.

学園でも楽園でもない――荒廃した“絶望の世界”を普通の少女が突き進む!

タイトル(ハード):絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode(PS4)

メーカー:スパイク・チュンソフト

ジャンル:アクション

セール価格(割引率): 836円(80%オフ)

セール終了日:2025年1月17日まで

販売ページ:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0365-CUSA07296_00-ZETTAIZETUBOUPS4

©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

“涙”なしには語れないドラマティックRPG

タイトル(ハード):CRYSTAR -クライスタ-(PS4)

メーカー:フリュー

ジャンル:RPG

セール価格(割引率): 1755円(80%オフ)

セール終了日:2025年1月17日まで

販売ページ:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0536-CUSA09268_00-0000000000000000

©FURYU corporation.

ゾンビを畑で育てて味方に!?「牧場物語」のメーカーが描く世紀末ライフ

タイトル(ハード):DEADCRAFT(PS5/PS4)

メーカー:マーベラス

ジャンル:ゾンビサバイバルアクション

セール価格(割引率): 1095円(80%オフ)

セール終了日:2025年1月17日まで

販売ページ:https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0507-PPSA04475_00-DEADCRAFTDELUXEE

©2022 Marvelous Inc.