セール期間は2025年1月15日まで！
『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』などが大特価！D3PのSwitch向けDLソフトが最大90％オフとなる「Holiday Sale」を開催
ディースリー・パブリッシャーは12月26日、同社のNintendo Switchダウンロードソフトがお買い得な「Holiday Sale」をニンテンドーeショップにて開催。セール期間は、2025年1月15日まで。
今回のセールでは、EDFシリーズ最新作『デジボク地球防衛軍2（略）』が過去最大の40％オフに。追加ミッション、追加キャラクターや武器がセットになったシーズンパスも20％オフになっている。
また、戦国乱世の魔を斬るガールズ剣戟アクション『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-デラックスエディション』も同じく過去最大の55％オフ。
さらに『地球防衛軍3』が60％オフと2000円以下で登場するほか、美少女ローグライク『オメガラビリンス ライフ デラックスエディション』が超絶お得な77％オフとなっている。
そのほかにも年末年始にじっくり遊びたい厳選Nintendo Switchソフトが大幅割引セール実施中なので、お見逃しなく。
▼ニンテンドーeショップはこちら！
https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale
セールタイトル（一部）
▼『デジボク地球防衛軍2（略）』
ゲーム本編：5980円 → 3580（40％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000065052.html
シーズンパス：3960円 → 3160円（20％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000021032.html
©2003-2024 D3PUBLISHER
©2003-2022 SANDLOT
©2019-2024 YUKE’S
▼『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』
ゲーム本編：4980円 → 1990（60％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036939.html
©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER
▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
デラックスエディション：9900円 → 4450円（55％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015472.html
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
▼『オメガラビリンス ライフ』
デラックスエディション：1万780円 → 2470円（77％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000006748.html
©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER
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