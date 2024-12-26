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セール期間は2025年1月15日まで！

『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』などが大特価！D3PのSwitch向けDLソフトが最大90％オフとなる「Holiday Sale」を開催

2024年12月26日 15時15分更新

文● ミヤザキ／ASCII

『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』などが大特価！D3PのSwitch向けDLソフトが最大90％オフとなる「Holiday Sale」を開催

　ディースリー・パブリッシャーは12月26日、同社のNintendo Switchダウンロードソフトがお買い得な「Holiday Sale」をニンテンドーeショップにて開催。セール期間は、2025年1月15日まで。

　今回のセールでは、EDFシリーズ最新作『デジボク地球防衛軍2（略）』過去最大の40％オフに。追加ミッション、追加キャラクターや武器がセットになったシーズンパス20％オフになっている。

　また、戦国乱世の魔を斬るガールズ剣戟アクション『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-デラックスエディション』も同じく過去最大の55％オフ

　さらに『地球防衛軍3』60％オフ2000円以下で登場するほか、美少女ローグライク『オメガラビリンス ライフ デラックスエディション』が超絶お得な77％オフとなっている。

　そのほかにも年末年始にじっくり遊びたい厳選Nintendo Switchソフトが大幅割引セール実施中なので、お見逃しなく。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

セールタイトル（一部）

▼『デジボク地球防衛軍2（略）』

『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』などが大特価！D3PのSwitch向けDLソフトが最大90％オフとなる「Holiday Sale」を開催

ゲーム本編：5980円 → 3580（40％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000065052.html
シーズンパス：3960円 → 3160円（20％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000021032.html

©2003-2024 D3PUBLISHER
©2003-2022 SANDLOT
©2019-2024 YUKE’S

▼『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』

『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』などが大特価！D3PのSwitch向けDLソフトが最大90％オフとなる「Holiday Sale」を開催

ゲーム本編：4980円 → 1990（60％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000036939.html

©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER

▼『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』などが大特価！D3PのSwitch向けDLソフトが最大90％オフとなる「Holiday Sale」を開催

デラックスエディション：9900円 → 4450円（55％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015472.html

©2022 SHADE Inc.　©2022 D3PUBLISHER

▼『オメガラビリンス ライフ』

『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』などが大特価！D3PのSwitch向けDLソフトが最大90％オフとなる「Holiday Sale」を開催

デラックスエディション：1万780円 → 2470円（77％オフ） 過去最大割引！
https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000006748.html

©2019 Matrix ©2019 D3 PUBLISHER

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