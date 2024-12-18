セガは12月17日、日本国内での正式サービスが発表されたiOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、生放送“『P5X』通信 vol.1 -クローズドβテストを振り返ろう！-”を配信すると発表。配信日時は、2024年12月20日20時より。
“『P5X』通信 vol.1 -クローズドβテストを振り返ろう！-”
https://www.youtube.com/live/aYwrwn4C8wo
本番組のMCはフリーアナウンサーの松澤ネキさんが担当し、開発／運営メンバーからアトラスの宇田洋輔氏、新田祐介氏、セガの松永純氏、酒井祐太氏が出演。番組では、クローズドβテストのアンケート結果発表や、開発／運営メンバーから今後の計画などを伝えるという。
配信に際して、開発／運営メンバーへの質問をXとDiscordで募集中。さらに公式生放送当日には、公式Xアカウントにて『P5X』グッズがもらえるプレゼントキャンペーンを開催予定なので、お見逃しなく。
●質問応募方法
・【X】：「#P5X通信質問募集」をつけて質問をポスト
・【Discord】：公式サーバーに入室後、【『P5X』通信特設会場】カテゴリー内の【質問募集】チャンネルに質問を投稿
●“『P5X』通信 vol.1 -クローズドβテストを振り返ろう！-”概要
配信日時：2024年12月20日20時開始予定
出演者：
・松澤ネキさん（フリーアナウンサー）
・宇田洋輔氏（『P5X』チーフプロデューサー）
・新田祐介氏（『P5X』開発ディレクター / メインシナリオプランナー）
・松永純氏（『P5X』開発プロデューサー）
・酒井祐太氏（『P5X』運営ディレクター）
配信先：
・YouTube Live（atlustube内）：https://www.youtube.com/live/aYwrwn4C8wo
・公式X（ペルソナ５: The Phantom X）：https://x.com/P5X_Official_JP
なお、ASCII GAMESでは本作のCBTレビューを掲載している。生放送を視聴する前に、こちらもあわせてチェックしよう。
【ゲーム情報】
タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』
ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG
メーカー：セガ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games、Steam）
配信日：未定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
© [2024] Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.
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