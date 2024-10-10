セガは10月10日、日本国内で正式サービス開始予定のiOS／Android／PC（Google Play Games、Steam）向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』） について、事前登録数が10万件を突破したと発表した。
これにより、正式サービス開始後に「ガチャチケット10枚」「武器ガチャに使えるチケット5枚」の配布が決定した。さらに20万件達成時には、「主人公の専用衣装」がプレゼントされる。事前登録は下記いずれかの方法で受付中だ。
1.『P5X』公式Xをフォロー
2.『P5X』公式LINEの友だち追加
また、東京ゲームショウ2024で配布していたオリジナル「うちわ＆メモ帳」をプレゼントするSNSキャンペーンも開催中。あわせてチェックしよう。
＼ #P5XJP フォロー&リポストキャンペーン／— 【P5X公式】ペルソナ５: The Phantom X (@P5X_Official_JP) October 10, 2024
🎩事前登録数10万件突破記念‼️
本アカウント(@P5X_Official_JP) をフォロー&リポストで#TGS2024 にて配布したオリジナルグッズ(うちわ&メモ帳)を抽選で5️⃣0️⃣名様にプレゼント🎁
事前登録は引き続き受付中！… pic.twitter.com/b8y9rNq6Mh
【ゲーム情報】
タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』
ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG
配信：セガ／アトラス
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games、Steam）
配信日：未定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
© [2024] Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA
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