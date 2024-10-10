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ゲーム  >  ニュース  >  セガ「ペルソナ5」シリーズ新作、事前登録10万件超え

20万件突破で「主人公の専用衣装」をプレゼント！

セガ「ペルソナ5」シリーズ新作、事前登録10万件超え

2024年10月10日 15時00分更新

文● Zenon／ASCII

　セガは10月10日、日本国内で正式サービス開始予定のiOS／Android／PC（Google Play Games、Steam）向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』） について、事前登録数が10万件を突破したと発表した。

　これにより、正式サービス開始後に「ガチャチケット10枚」「武器ガチャに使えるチケット5枚」の配布が決定した。さらに20万件達成時には、「主人公の専用衣装」がプレゼントされる。事前登録は下記いずれかの方法で受付中だ。

1.『P5X』公式Xをフォロー
2.『P5X』公式LINEの友だち追加

　また、東京ゲームショウ2024で配布していたオリジナル「うちわ＆メモ帳」をプレゼントするSNSキャンペーンも開催中。あわせてチェックしよう。

 

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』
ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG
配信：セガ／アトラス
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games、Steam）
配信日：未定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

© [2024] Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

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