20万件突破で「主人公の専用衣装」をプレゼント！

セガは10月10日、日本国内で正式サービス開始予定のiOS／Android／PC（Google Play Games、Steam）向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』） について、事前登録数が10万件を突破したと発表した。

これにより、正式サービス開始後に「ガチャチケット10枚」「武器ガチャに使えるチケット5枚」の配布が決定した。さらに20万件達成時には、「主人公の専用衣装」がプレゼントされる。事前登録は下記いずれかの方法で受付中だ。

1.『P5X』公式Xをフォロー

2.『P5X』公式LINEの友だち追加

また、東京ゲームショウ2024で配布していたオリジナル「うちわ＆メモ帳」をプレゼントするSNSキャンペーンも開催中。あわせてチェックしよう。

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

配信：セガ／アトラス

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games、Steam）

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）