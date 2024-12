ハムスターは12月11日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、セイブ開発が1995年にリリースした『バイパーフェイズ1』を配信すると発表。配信日は2024年12月12日、価格はNintendo Switch版が838円/PlayStation 4版が837円だ。

本作は、『雷電』などの流れを汲む正統派の縦スクロールシューティング。リリース当時は非常に高いクオリティでシューティングファンから愛された人気作だ。

アーケードアーカイブスでは初期に稼働していた「OLDバージョン」と、その後アレンジが加えられた「NEWバージョン」の両方を収録している。

2024年12月12日の「アーケードアーカイバー」は

『バイパーフェイズ1』特集!

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2024年12月12日は「バイパーフェイズ1特集」。

ゲームの紹介や開発者を招いての開発トークなど、盛りだくさんの内容となっているのでお見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第511回 アーケードアーカイバー シティボンバースペシャル!

【ゲーム情報】

タイトル:アーケードアーカイブス バイパーフェイズ1

ジャンル:シューティングゲーム

配信:ハムスター

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:2024年12月12日

価格:

Switch:838円

PS4:837円

プレイ人数:1人~2人

©©SEIBU KAIHATSU INC. / ©HAMSTER Corporation

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。

本商品は、コナミデジタルエンタテインメントとの契約により許諾された権利を使用して、ハムスターが配信しています。