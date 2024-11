グーグル、司法省のChrome売却要求に猛反発

米司法省がグーグルに対し、検索市場の独占状態是正のため「Chrome」事業の売却などを求めた件で、グーグルの親会社アルファベットのケント・ウォーカー最高法務責任者(グローバル担当社長)は11月21日、強く反発する声明を発表した。

DOJ’s approach would hurt American consumers, developers, and small businesses — and jeopardize America’s global economic and technological leadership when it’s needed most. It would break a range of Google products — even beyond Search — that people love. https://t.co/QslGbUyklR