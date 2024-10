任天堂は10月25日、オンラインサービス「Nintendo Switch Online + 追加パック」に加入すると遊べるようになるタイトルに、NINTENDO 64ソフト「バンジョーとカズーイの大冒険2」を追加したと発表。

本作は、2000年に発売されたアクションゲーム。クマのバンジョーとトリのカズーイによる名コンビを操作し、古代遺跡や海の中、おかしな遊園地など多彩なステージを冒険していく。

任天堂のトピックスページには、本作のプレイを楽にする「隠しチートコード」などが紹介されている。興味があれば入力してプレイしてみては。

・トピックスページ

https://www.nintendo.com/jp/topics/article/30397d66-b34f-45b5-b448-97f9b13e36d9

© Microsoft 2000. All rights reserved. Banjo-Tooie™ and Banjo-Kazooie™ are trademarks of the Microsoft group of companies.