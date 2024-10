D4エンタープライズは10月17日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第29弾タイトル『EGGコンソール アンデッドライン MSX2』をリリースした。 価格は880円。

紹介動画

本作は、1989年にリリースされた縦スクロールのアクションシューティングゲーム。プレイヤーは能力の異なる三人の主人公(Fighter/Wizard/Ninja)から一人を選び、6つのステージ(Forest/Cemetery/Ruins/Rocks/Cavern/Dungeon)から一つを選んで出撃する。

主人公は体力制&残機制を採用しており、攻撃と防御スキルを駆使して戦う。冒険を進めていると宝箱などが登場し、さまざまな武器(ナイフ/斧/ブーメランなど)を獲得/強化することでより強力な攻撃が可能に。

武器はパワーアップアイテムを獲得するか、同じ武器を連続して獲得することで強化でき、武器によって射程が延びたり、連射力がアップしたり、より広範囲に攻撃できるなど、独自のパワーアップが用意されている。

ステージの内容や、好みに応じて武器を強化/変更しよう。なお、ゲームモードがEASYの場合のみ、武器を次のステージに持ち越すことが可能だ。

ほかにも体力などに影響を与えるポーション、移動能力に影響を与えるブーツ、画面の敵を一掃できるダイナマイト、敵の攻撃を無効化できる鎧などがあるが、中にはデメリットのあるアイテムも存在するので獲得の際には注意しよう。

また、ゲーム中に登場する妖精を助けることができれば、ステージ間に主人公のパラメータを強化できる演出も。ゲームの難度はやや高めとなっているが、連射機能や難度変更のほか、苦手なステージを先に選ぶことで攻略しやすくなるなどの機能も搭載している。

『EGGコンソール アンデッドライン MSX2』について

・「シーンセレクト」モード

アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の各シーンをすぐに楽しめる。

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧可能。

【ゲーム情報】

タイトル:EGGコンソール アンデッドライン MSX2

ジャンル:シューティングゲーム/アクションゲーム

配信:D4エンタープライズ

メーカー:T&E SOFT

プラットフォーム:Nintendo Switch

配信日:配信中(2024年10月17日)

価格:880円

IARC:16+(16才以上対象)

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.