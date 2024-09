D4エンタープライズは9月5日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」にて、第24弾タイトルとなる『EGGコンソール ハイドライド MSX』をリリースした。価格は880円。

▼紹介動画

勇者ジムを操作して、神話伝説最強の悪魔バラリスを打倒しよう!

1980年代を代表する名作アクションRPG

『ハイドライド』は、1985年にT&E SOFTから発売されたアクティブロールプレイングゲーム。ゲームの舞台は、妖精の住む平和な王国フェアリーランド。

悪心を起こした人間によって宝石の一つが盗まれ、神話伝説最強といわれる悪魔バラリスが目覚めてしまう。プレイヤーは勇敢な若者ジムとなって、失われた宝石を探し、悪魔バラリスを倒すことでフェアリーランドに平和を取り戻すことが目的となる。

本作ではアクション性がキモ。プレイヤーは攻撃モードと防御モードを切り替ながらジムをモンスターに体当たりさせて戦うことになる。

1980年を代表する国産PCファンタジーRPGの先駆けで、フィールドは平原やお城、教会や迷宮など多彩で美しい構成となっており、当時のPCゲーム雑誌で長期にわたり人気ランキング上位に君臨したモンスタータイトルだ。

なお、今回リリースとなるMSX版では、パスワードによるセーブや画面切り替えスクロール機能を搭載しており、先に発売されているPC-8801版などとは少々異なるシステムを採用している。

『EGGコンソール ハイドライド MSX』について

・「シーンセレクト」モード

アプリケーション標準で用意している、ゲーム内の名シーンやボス戦、エンディングをすぐに楽しめる。

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧可能。

【ゲーム情報】

タイトル:EGGコンソール ハイドライド MSX

ジャンル:アクション/ロールプレイングゲーム

配信:D4エンタープライズ

メーカー:T&E SOFT

プラットフォーム:Nintendo Switch

配信日:配信中(2024年9月5日)

価格:880円

IARC:7+(7才以上対象)

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.