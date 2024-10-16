ハムスターは10月16日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」にて、タイトーが1989年にリリースした『バイオレンスファイト』を配信すると発表。配信日は2024年10月17日、価格はNintendo Switch版が838円／PlayStation 4版が837円だ。
本作は、1960年代初頭のアメリカを舞台とした格闘ゲーム。マフィアや暴走族たちの間で流行している喧嘩ゲーム「バイオレンス・ファイト」に参加し、多額の報償金と名誉を獲得しよう。
2024年10月17日の「アーケードアーカイバー」は
『バイオレンスファイト』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2024年10月17日は「バイオレンスファイト特集」。
番組にはタイトーの外山氏と、元タイトーで『バイオレンスファイト』開発者である石指武氏が出演し、ゲーム紹介や開発トークなどを実施。盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第503回 アーケードアーカイバー バイオレンスファイトスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス バイオレンスファイト
ジャンル：格闘ゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 4
配信日：2024年10月17日
価格：
Switch：838円
PS4：837円
プレイ人数：1～2人
© TAITO CORPORATION
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
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