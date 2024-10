HHKB Studioの特殊なキー形状に対応する互換キーキャップ「HHKB Studio Kit」

GreenEchoes Studioは、「HHKB Studio」と互換性をもつキーキャップセット「HHKB Studio Kit」を10月25日に発売する。

HHKB Studioは、他のシリーズと違い静電容量無接点式ではなくCherry MX規格のキースイッチを採用しているため、サードパーティー製のキーキャップを利用することもできる。

しかしポインティングスティックを搭載しているため、G、H、Bキーの形状が特殊になっているほか、スペースバーの長さやスタビライザー位置が汎用品とは異なったサイズになっている。そのためサードパーティー製のものでは互換性に課題があった。

HHKB Studio Kitではそれらの問題に対応するキーキャップを開発。G、H、Bキーに関しては、ゼロから採寸し、金型を作成したという。またダブルショット製法で作成することで耐摩耗性に優れている。

KAT Operater(Designed by Biip)、KAT White on Black Extensions(Designed by Biip)、KAT White on Black Candy(Designed by Ice)の3種をラインアップする。