HHKB計12機種が相模原市のふるさと納税に追加採用

極上のキータッチを手に入れる

PFUは9月5日、同社のキーボードHHKB（Happy Hacking Keyboard）シリーズが神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として追加採用されたことを発表した。

これまでも返礼品としてはHHKB Professional HYBRID Type-Sが採用されていたが、今回HHKB Professional HYBRID Type-S（無刻印）、HHKB Professional HYBRID、HHKB Professional Classic各シリーズの計12機種が新たに選べる。

なお、相模原市緑区のテレワークセンター「森のイノベーションラボFUJINO」にてHHKBの貸出も始めるとのこと。

対象のHHKBは下記の通り。

HHKB Professional HYBRID Type-S（無刻印）

・墨モデル：英語配列/無刻印

・白モデル：英語配列/無刻印

・雪モデル：英語配列/無刻印、日本語配列/無刻印

HHKB Professional HYBRID

・墨モデル：英語配列、日本語配列、英語配列/無刻印

・白モデル：英語配列、日本語配列、英語配列/無刻印

HHKB Professional Classic

・墨モデル：英語配列

・白モデル：英語配列