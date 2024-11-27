PFUのHappy Hacking Keyboardシリーズが11/27～12/6はお買い得
今だ！ HHKB Studioが初Amazonブラックフライデー特価中
2024年11月27日 09時00分更新
HHKBシリーズ計24機種がお値引き価格
PFUは2024年11月27日(水)0時から12月6日(金)23時59分まで、Amazonブラックフライデーにて、同社のキーボード製品Happy Hacking Keyboard（HHKB）シリーズをお買い得価格で販売する。
今年はAmazonブラックフライデーのセール対象として「HHKB Studio」が初参戦。5％OFFの特価で購入できる。
そのほか、「HHKB Professional Type-S」10機種、「HHKB Professional HYBRID」6機種、「HHKB Professional Classic」4機種もそれぞれ特別価格で販売中。
【対象製品】
・HHKB Studio 全機種 →5％OFF
・HHKB Professional HYBRID Type-S 全機種 →10％OFF
・HHKB Professional HYBRID 全機種 →4000円OFF
・HHKB Professional Classic 在庫機種 →4000円OFF
・Happy Hacking Keyboard（HHKB）のWebでの正規販売店は、PFUダイレクトのみになります。
・出品者がPFUダイレクトになっていることをご確認ください。
・在庫があるものが対象になります。