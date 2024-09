D4エンタープライズは9月24日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」にて、1983年にリリースされた『イリーガス EpisodeIV(MSX版)』を配信開始した。価格は770円。

紹介動画

徘徊する敵を回避し、食料を調達し、 超高速3次元迷路の中できみを待ち受けているのはなにか? 迷路からかいま見る太陽と時計を頼りに方角を探れ。夜には迷路が暗くなり、赤外線ビューアーを発見しないと行動不能におちいる。落とし穴はジャンプ! 襲ってくる怪物には攻撃を! 迷路は10面まで!

本作は1983年にリリースされたアクションゲームで、プレイヤーの目的は迷路から脱出すること。といっても、迷路からの脱出はひと筋縄ではいかない。

例えば昼夜の概念があって夜になると視界が得られなくなるが、赤外線ビューアーを手に入れることで夜でも行動が可能になったり、太陽の位置で自分の向いている方角がわかったり、迷路を徘徊する敵のパターンを読んで避けたりと、さまざまなテクニックやアイテムを駆使することができれば、迷路からの脱出はできるかもしれない。

なお、本作にはスタミナというパラメータがあり、これがなくなるとゲームオーバーとなるので、水や食料の調達も忘れずに!

本作では高速な3Dを体験できるが、これはMSXの画面モードのひとつであるSCREEN3(64×48)を使用することで実現。ゲームでSCREEN3を使うことは珍しく、そうしたプログラムで作られているという点も、本作の魅力のひとつと言えるかもしれない。

【ゲーム情報】

タイトル:イリーガス EpisodeIV(MSX版)

ジャンル:アクション

メーカー:MSX Licensing Corporation

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年9月24日)

価格:770円

©2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.