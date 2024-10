D4エンタープライズは10月1日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」にて、1988年にウィンキーソフトがリリースした『あかんべドラゴン(MSX2版)』の無料配信を開始した。本作を無料で遊ぶには、プロジェクトEGG月額サービス登録(550円)が必要。

紹介動画

あかんべドラゴンチームを率いて敵軍を倒せ!

1988年夏に発売されたアクション+シミュレーションゲーム。プレイヤーは、あかんべドラゴンと5匹の仲間を操作して、マップ上に配置された敵と戦っていく。

ゲームはコマを動かして敵と戦うことで進むが、コマ同士の勝敗はアクションゲームの結果しだいなので、どんなに不利な状況でも、腕に覚えがあれば完全勝利も夢ではないかも……。

なお、地形による有利不利などもあるので、敵と戦う場合は地形なども考慮した戦術を心がけよう。ゲームはステージ制を採用。全5面をクリアーするとエンディングとなる。

かわいいキャラはもちろんだが、ゲーム全般にわたって合成音声なども使った演出などもあるほか、マップエディット機能で繰り返して遊ぶことも可能。

勝敗がアクションゲームに依存しているので、ゲーム難度はやや難しめだが、この手のアクションシミュレーションが好きな人は、チャレンジしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:あかんべドラゴン(MSX2版)

ジャンル:シミュレーション

メーカー:ウィンキーソフト

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年10月1日)

価格:無料

※プロジェクトEGG月額サービス登録(550円)が必要。

©2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

‘MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.