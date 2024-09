現在プレビュー中のWSLリリース 2.3.x(https://github.com/microsoft/WSL/releases/tag/2.3.17)にはGUI設定が組み込まれるほか、いくつかの改良点がある。また、標準ツールプログラムの場所などにも変更があるようだ。

今回は、WSLプレビュー版リリース2.3.17を元に新しいWSLを評価してみたい。なお、現状はまだプレビュー段階であり、最終的な仕様と異なる可能性があることを理解いただきたい。実際、未完成な部分もまだ見受けられる。

WSL自体のバージョンは、「wsl.exe --version」コマンドで表示できる。このときの表記は「バージョン」だが、WSLの配布されているGitHub側では「リリース」と呼ぶ。ここでは、WSL2との混乱を避けるため、リリースの表記を使う。

プレビュー版WSLのインストール

プレビュー版WSLは以下のコマンドでインストールできる。

wsl.exe --update --prerelease

このコマンドを使うと、その時点での最新プレビュー版(原稿執筆時点では前期のリリース2.3.17)にアップデートされる。このコマンドでは、プレビュー版のリリースを特定する、あるいは安定版に戻すことはできない。

もう1つの方法は、「GitHub microsoft/WSL Releases」(https://github.com/microsoft/WSL/releases)で配布されているmsiファイルを使うことでもできる。この場合、任意のプレビュー版を選択可能で、安定版(Latest)も選べる。

プレビュー版の改良点は、英語ではあるが、Microsoftのブログ記事「What's new in the Windows Subsystem for Linux in May 2024」(https://devblogs.microsoft.com/commandline/whats-new-in-the-windows-subsystem-for-linux-in-may-2024/)がある。

これは、今年5月のMicrosoftのBuild 2024イベントを受けてのブログ記事。この記事に対応するのが7月に公開されたプレビュー版リリース2.3.11で、現在公開中のリリース2.3.17は、この系列のプレビュー版だ。

GUI設定プログラム

配布中のプレビュー版をインストールすると、GUI設定プログラム「Linux用Windowsサブシステム設定」(WSL Settings)が使えるようになる。プレビュー版のインストール後、スタートメニューなどにも表示されるが、実行ファイルは、「C:\Program Files\wsl\wslsettings\」フォルダにある「wslsettings.exe」である。

プログラムは左側にタブ、右側に設定項目が並ぶ、Windows 11の設定ページを踏襲したもの。基本的には設定項目は、各ユーザーのホームディレクトリに置かれる「.wslconfig」ファイルに準ずる。その設定項目のドキュメントは以下のURLにある(https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/wsl/wsl-config)。

.wslconfigファイルでは、大きく2つのセクション「wsl2」と「exprimental」にしか分かれていなかったが、GUI設定は、以下の表のように機能ごとに「メモリとプロセッサ」「ファイルシステム」「ネットワーク」「オプション機能」「開発者」の5つに分かれている。

また、多くの設定項目が、従来の.wslconfigファイルの設定項目に対応しているものの、「.wslconfig」の一部の項目に対しては、対応する設定項目がGUI設定内に存在しない。具体的には、「.wslconfig」の「kernelCommandLine」「pageReporting」「dnsTunnelingIpAddress」は、現時点では、GUI設定からは変更できない。

逆に、前記のウェブページには存在しない設定項目がGUI設定側にある。前述の表で3列目が空欄になっている「ハードウェアパフォーマンスカウンターを有効にする」「カスタムシステムディストリビューション」には、対応する.wslconfig側の設定項目がない。

そのほか、ドキュメントにはない選択肢が「networkingMode」には表示される。

このうちVirtioProxyに関しては、現時点では何も解説がない。そもそもVirtioとは、仮想マシンとゲストOSの仮想I/O処理を効率化するもの。いわゆる「準仮想化」を実現する。この名称からネットワークアクセスに関して、Virtioがなんらかの形で絡んでいると考えられる。ただし、Virtio側でもすでにネットワークアダプタに実装されている。

こうした設定項目や設定値は、GitHubにあるmicrosoft/WSLリポジトリのissuesなどにたまに現れることがあるものの、正式ドキュメントが公開されるまではっきりとわからないことが多い。