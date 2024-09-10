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ゲーム  >  ニュース  >  【今晩0時】「PS5 テクニカルプレゼンテーション」が9月11日午前0時より配信！

9分間の放送で技術のイノベーションについてお届け

【今晩0時】「PS5 テクニカルプレゼンテーション」が9月11日午前0時より配信！

2024年09月10日 13時05分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は9月10日、日本時間2024年9月11日午前0時より、マーク・サーニー氏による「PlayStation 5 テクニカルプレゼンテーション」を放送すると発表した。番組は約9分間の予定。

■予告映像

■「PlayStation 5 テクニカルプレゼンテーション」

　マーク・サーニー氏は、SIEとの提携により歴代PlayStationの開発にも携わってきた人物。番組ではPlayStation 5とゲーム技術のイノベーションについてお届けするとしている。

　ウワサの「PlayStation 5 Pro（仮）」の発表だとすれば、そのスペックや価格にも注目したいところだ。

　番組は今晩0時より、米国のPlayStation公式YouTubeチャンネルにて配信される。日本語字幕版も追って配信予定とのこと。詳細は下記のPlayStation Blogを参照してほしい。

・PlayStation Blog
https://blog.ja.playstation.com/2024/09/10/20240910-ps5-technical-presentation/

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