ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は9月10日、日本時間2024年9月11日午前0時より、マーク・サーニー氏による「PlayStation 5 テクニカルプレゼンテーション」を放送すると発表した。番組は約9分間の予定。
■予告映像
■「PlayStation 5 テクニカルプレゼンテーション」
マーク・サーニー氏は、SIEとの提携により歴代PlayStationの開発にも携わってきた人物。番組ではPlayStation 5とゲーム技術のイノベーションについてお届けするとしている。
ウワサの「PlayStation 5 Pro（仮）」の発表だとすれば、そのスペックや価格にも注目したいところだ。
番組は今晩0時より、米国のPlayStation公式YouTubeチャンネルにて配信される。日本語字幕版も追って配信予定とのこと。詳細は下記のPlayStation Blogを参照してほしい。
・PlayStation Blog
https://blog.ja.playstation.com/2024/09/10/20240910-ps5-technical-presentation/
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