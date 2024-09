Ryzen 9000シリーズのローンチは決して順風満帆と言えるものではなかった。当初7月31日発売と予告したものの初期ロット品の一部に問題があったとして発売日が延期。まず8月10日に「Ryzen 7 9700X」および「Ryzen 5 9600X」が解禁され、8月23日に「Ryzen 9 9950X」と「Ryzen 9 9900X」という2段階を経て発売された。

新Ryzenの性能は前世代を上回ってきたものの、なにもかもがすごい! と評価できるものではなかったことは確かだ。特にTDPを65Wに絞ったRyzen 7 9700XおよびRyzen 5 9600Xは、前世代と大きく変わらなかった部分も散見された。だがTDPを絞ったことで空冷クーラーでもCPUが十分冷えるという扱いやすさ、さらに消費電力も小さいという特徴もみられた。

筆者としてはRyzen 7 9700XおよびRyzen 5 9600Xこそが、Zen 5アーキテクチャーの真髄を味わえる製品であると考えている(3D V-Cacheがないのは残念ではあるが)。

だが市場はどうもベンチマーク、特に「CINEBENCH 2024」のようなシンプルなマルチスレッド性能の上昇を望んでいる層も少なくないらしい。その声に応えるように、8月中盤頃から「AGESA 1.2.0.1a Patch Aにおいて、Ryzen 7 9700XおよびRyzen 5 9600XのTDPを105Wにする」という“噂”がX(旧Twitter)に流れた。

AMD will increase Ryzen 5 9600X and Ryzen 7 9700X TDP from 65W to 105W, with AGESA 1.2.0.1a Patch A.

🧐🧐🧐