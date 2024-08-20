日本一ソフトウェアは8月20日より、PCゲーム配信プラットフォームSteamにて同社タイトルの「週替わりセール」を開催中だと発表。開催期間は、2024年9月17日2時までとなる。
初週は時間のある夏休みにぴったりな、史上最凶のやり込みシミュレーションRPG「ディスガイア」シリーズを最大80％オフで提供。シリーズ最新作の『魔界戦記ディスガイア７』も20％オフで購入できる。
2024年8月27日の2時からは、やりたい放題RPG『ファントム・ブレイブ』や、シリーズ25周年を迎えた心温まるミュージカルRPG『マール王国の人形姫』など、懐かしのタイトルがセールに登場。
2025年発売予定の完全新作『ファントム・ブレイブ 幽霊船団と消えた英雄』の前に、元祖『ファントム・ブレイブ』をプレイしてみてはいかがだろうか。
セール概要
・セール期間：2024年8月20日～9月17日午前2時（日本時間）まで
・セールページ：https://store.steampowered.com/publisher/nisa/sale/NISAWeeklyWave2024
対象タイトル一覧
2024年8月20日～8月27日2時まで
魔界戦記ディスガイア【80％オフ】
魔界戦記ディスガイア２【80％オフ】
魔界戦記ディスガイア４ Return【65％オフ】
魔界戦記ディスガイア５【75％オフ】
魔界戦記ディスガイア６【35％オフ】
魔界戦記ディスガイア７【20％オフ】
2024年8月27日2時～9月3日2時まで
マール王国の人形姫【35％オフ】
ラ・ピュセル†ラグナロック【35％オフ】
ファントム・ブレイブ【80％オフ】
ファントム・キングダム【35％オフ】
ソウルクレイドル 世界を喰らう者【50％オフ】
絶対ヒーロー改造計画【35％オフ】
2024年9月3日2時～9月10日2時まで
リトルプリンセス マール王国の人形姫2【20％オフ】
天使のプレゼント マール王国物語【20％オフ】
クラシックダンジョンX2【80％オフ】
クラシックダンジョン 戦国【80％オフ】
ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団【75％オフ】
ガレリアの地下迷宮と魔女ノ旅団【20％オフ】
クリミナルガールズ INVITATION【80％オフ】
世界一長い５分間【80％オフ】
2024年9月10日2時～9月17日2時まで
htoL#NiQ -ホタルノニッキ-【80％オフ】
ロゼと黄昏の古城【80％オフ】
夜廻【80％オフ】
深夜廻【75％オフ】
夜廻三【35％オフ】
©Nippon Ichi Software, Inc.
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