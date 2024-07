白色系PCに合うスリーブ化済みの白いファンケーブルが入荷

白色でスリーブ化済みのファン用ケーブル「ACool Y-Splitter」シリーズが、Alphacoolから発売された。価格は946~1639円。秋葉原ではオリオスペックで販売中だ。

白色系PCパーツとの組み合わせで重宝しそうな白色のファン用ケーブル。コネクター部分も白色で塗装されているほか、スリーブ化済みのため柔軟性もあり取り回しもしやすいという特徴がある。

ラインナップは、4ピンPWMファン用3分岐タイプで長さ15cmの「ACool Y-Splitter 4-Pin to 3x 4-Pin PWM 15cm white」(946円)、30cmの「ACool Y-Splitter 4-Pin to 3x 4-Pin PWM 30cm white」(1045円)、60cmの「ACool Y-Splitter 4-Pin to 3x 4-Pin PWM 60cm white」(1254円)。

さらに、4ピンPWMファン用4分岐タイプで長さ15cmの「ACool Y-Splitter 4-Pin to 4x 4-Pin PWM 15cm white」(1078円)、30cmの「ACool Y-Splitter 4-Pin to 4x 4-Pin PWM 30cm white」(1199円)、60cmの「ACool Y-Splitter 4-Pin to 4x 4-Pin PWM 60cm white」(1639円)の全6モデルが入手可能だ。