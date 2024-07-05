ディースリー・パブリッシャーは7月4日より、同社のNintendo Switchダウンロードソフトが最大81％オフで購入できる「Summer Sale」をニンテンドーeショップで開催中。セール期間は、2024年7月24日まで。

今回のセールでは、新作『2』が好評の『デジボク地球防衛軍（略）』や、JK剣戟アクション『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』が50％オフ。また、無数に沸く巨大生物と戦う3DアクションSTG『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』がお得な35％オフで再登場している。

さらに、どこかで見たことある“あのゲーム”たちを思う存分遊べるミニゲーム集『あのゲー』は20％オフとお買い得！ そのほか、厳選Nintendo Switchソフトの大幅割引セールとなっているので、お見逃しなく。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

セールタイトル（一部）

『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

ゲーム本編：5980円 ⇒ 3880円（35％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000037040.html

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

『デジボク地球防衛軍（略）』

ゲーム本編：3980円 ⇒ 1990円（50％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000032793.html

シーズンパス：2750円 ⇒ 1370円（50％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000011370.html

©2003-2020 D3 PUBLISHER

©2003-2017 SANDLOT

©2019-2020 YUKE’S

『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

ゲーム本編：7920円 ⇒ 3960円（50％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000055413.html

デラックスアップグレードセット：2200円 ⇒ 1100円（50％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70070000015495.html

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

『どこかで見た“あのゲー”ムたちを棒人間で作ってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか？』

ゲーム本編：1111円 ⇒ 880円（20％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000063974.html

©2023 D3PUBLISHER

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