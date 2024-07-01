カプコンは7月1日、2024年7月2日午前7時より配信するデジタルイベント「CAPCOM NEXT - Summer 2024」の公認ミラー配信チャンネルを発表した。
2024年7月19日の発売が迫る『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』、いよいよ詳細が明かされる『デッドライジング デラックスリマスター』、明日発売を迎えるiPhone／iPad／Mac版『バイオハザード7 レジデント イービル』の最新情報を公開する本番組。
また、CAPCOM Creators JPメンバーによるミラー配信も実施するという。お気に入りの配信者と一緒に番組を楽しんでみてはいかがだろうか。
さらに、新たな予告映像も公開中。デラックスにリマスターされた「デッドライジング」と新たな船出を迎える『バイオハザード7』に、主要スタッフのインタビューを交えて迫る。その全貌は明日午前7時配信の「CAPCOM NEXT - Summer 2024」で確かめよう。
「CAPCOM NEXT - Summer 2024」公認ミラー配信 YouTubeチャンネル（50音順）
●配信チャンネル：天川はの/AmakawaHano
・配信者：天川はのさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@amakawa_hano
●配信チャンネル：あまみちゃんねる
・配信者：あまみさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@amami315
●配信チャンネル：Oga Ch.荒咬オウガ
・配信者：荒咬オウガさん（ホロスターズ所属）
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@AragamiOga
●配信チャンネル：カニカマ
・配信者：カニカマさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketoda
●配信チャンネル：ガンサーの抹茶
・配信者：ガンサーの抹茶さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo
●配信チャンネル：ギン
・配信者：ギンさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@ginjogames
●配信チャンネル：桜ころみん coromin Ch
・配信者：桜ころみんさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@coromin
●配信チャンネル：しゅーや
・配信者：しゅーやさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@shuuya007
●配信チャンネル：シラナミチャンネル
・配信者：シラナミイロリさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@ShiranamIroriCH
●配信チャンネル：タカティン
・配信者：タカティンさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@takatexin
●配信チャンネル：たきえい
・配信者：たきえいさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Takiei
●配信チャンネル：茶々茶（chachacha）
・配信者：茶々茶さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@chachachayoutube
●配信チャンネル：ドミニク
・配信者：ドミニクさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@Dominique0298
●配信チャンネル：まーこ/Mahco.
・配信者：まーこ/Mahco.さん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@mahco2131
●配信チャンネル：Magrona channel / まぐろなちゃんねる
・配信者：マグロナさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@MAGRONA
●配信チャンネル：よしなま
・配信者：よしなまさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@yoshinama0130
●配信チャンネル：ララ9hJQr3//3o
・配信者：ララ9hJQr3//3oさん
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@9hjqr33o4
●配信チャンネル：Ririka Ch. 一条莉々華 ‐ ReGLOSS
・配信者：一条莉々華さん（hololive DEV_IS所属）
・YouTubeチャンネルURL
https://www.youtube.com/@IchijouRirika
CAPCOM Creators JPによる配信も実施！
「Capcom Creators JP」は、カプコンタイトルの魅力を発信し、盛り上げていくことを目的として活動するクリエイターの枠組みのこと。メンバーは今回のイベントのようなミラー配信に案内されたり、配信用のゲームコード提供などを受けられる。
・ミラー配信チャンネル：
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20240628/next-mirror/
現在、第2期メンバーの募集も実施中。興味があれば応募してみてはいかがだろうか。
・「Capcom Creators JP」の詳細はこちら
https://www.capcom-games.com/creators/
「CAPCOM NEXT - Summer 2024」概要
・配信日時：2024年7月2日午前7時～
・特設サイト：
https://www.capcom-games.com/showcase/next/
・番組視聴URL：
https://youtube.com/live/-l_3Cuiz6qk
※『モンスターハンターワイルズ』の新情報はございません。
※本編の放送時間は約25分を予定しております。
※予告なく配信日時が変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※この番組は年齢制限があるタイトルの紹介を含みます。
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