カプコンは6月27日、同社の最新情報を世界同時配信でお届けするデジタルイベント「CAPCOM NEXT - Summer 2024」を、2024年7月2日午前7時より配信すると発表した。
いよいよ2024年7月19日に発売する『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』からは、とっておきの最新情報を。
そして、『デッドライジング デラックスリマスター』とiPhone／iPad／Mac版『バイオハザード7 レジデント イービル』のゾンビをモチーフとした二大作品では、最新作に携わるクリエイターに加えて、それぞれのオリジナル作品を手掛けたクリエイターたちにもインタビューを敢行。最新情報にとどまらない制作現場の真実に鋭く迫るという。
番組ナレーターに声優の子安武人さんを迎え、見応えたっぷりの約25分間でお届けする「CAPCOM NEXT - Summer 2024」。ぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。
また、オリジナルAmazonギフトカードがもらえるXキャンペーンも本日より開催中。期間は2024年7月2日23時59分までとなる。
番組配信概要「CAPCOM NEXT - Summer 2024」
・配信日時：2024年7月2日午前7時～
・「CAPCOM NEXT - Summer 2024」特設サイト：https://www.capcom-games.com/showcase/next/
・「CAPCOM NEXT - Summer 2024」視聴URL：https://youtube.com/live/-l_3Cuiz6qk
紹介タイトル
『祇（くにつがみ）：Path of the Goddess』
プラットフォーム：Xbox Game Pass／Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam／Windows）
『デッドライジング デラックスリマスター』
『バイオハザード7 レジデント イービル』
プラットフォーム：iPhone／iPad／Mac
ナレーター
番組ナレーションには、さまざまな作品にて声優として活躍中の子安武人さんを起用。
※『モンスターハンターワイルズ』の情報はございません。
※放送時間は約25分を予定しております。
※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。
※本番組は年齢制限のあるタイトルの紹介を含みます。
「CAPCOM NEXT - Summer 2024」みんなで観ようキャンペーンを開催！
「CAPCOM NEXT - Summer 2024」 に向けて、毎日投稿されるキャンペーンポストをリポストすると、抽選でオリジナルAmazonギフトカードがもらえるキャンペーンがスタート。
【賞品】
「CAPCOM NEXT - Summer 2024」オリジナルAmazonギフトカード5000円×1名×6日間
※抽選で計6名にプレゼント。
【応募期間】
2024年6月27日～7月2日23時59分まで
【応募方法】
１．「CAPCOM公式」Xアカウント（@capcom_official）をフォロー
２．キャンペーンポストをリポスト
・「CAPCOM NEXT - Summer 2024」みんなで観ようキャンペーン公式サイト
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20240627/capcomnext_cp/
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