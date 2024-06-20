PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／Xbox Games Storeにラインアップを追加！
『カプコン ファイティング コレクション』などが登場！「CAPCOM JUNE SALE」がアップデート
カプコンは6月20日、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM JUNE SALE」にて、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／Xbox Games Storeにラインアップを追加してアップデートした。開催期間は、下記を確認してほしい。
今回の注目は、新米弁護士・王泥喜法介の活躍を描く『逆転裁判4』から『逆転裁判6』の3作品を1つにまとめた『逆転裁判456 王泥喜セレクション』が、PlayStation StoreとXbox Games Storeでセール初登場。
ほかにも「バイオハザード」「モンスターハンター」「ロックマン」「デビル メイ クライ」などの名作シリーズや、『ゴースト トリック』『カプコン ファイティング コレクション』『Capcom Arcade Stadium』などのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得価格価格でセール中だ。
各デジタルストアセールの詳しい内容は、「CAPCOM JUNE SALE」特設ページでチェックしてほしい。
【セール概要】
セール名称：CAPCOM JUNE SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale04-vk8x3/ja-jp/
※商品によって対象ハードおおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
PlayStation Store
セール期間：2024年7月3日23時59分まで
PS4『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円
PS4『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【34％オフ!!】：2633円
PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
PS4『カプコン ファイティング コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
PS4『ファイティング レジェンズ パック』（ゲーム本編）
通常価格：6989円
セール価格【67％オフ!!】：2306円
PS4『カプコン ベルトアクション コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3362円
セール価格【71％オフ!!】：974円
PS4『Capcom Arcade Stadium』単品タイトル（追加コンテンツ）
※『Capcom Arcade Stadium』の追加コンテンツをご利用いただくには、ゲーム本編（無料）が必要です。
『大魔界村』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『スーパーストリートファイターIIX - Grand Master Challenge -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
『天地を喰らうII - 赤壁の戦い -』（追加コンテンツ）
通常価格：200円
セール価格【50％オフ!!】：100円
ニンテンドーeショップ
セール期間：2024年7月2日23時59分まで
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale_4.html
https://store-jp.nintendo.com/feature_capcomsale.html
Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円
Switch『逆転裁判123＋456 コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：6990円
セール価格【25％オフ!!】：5242円
・収録内容
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
Switch『モンスターハンターライズ』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：990円
Nintendo Switch『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
Nintendo Switch『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』（ゲーム本編）
通常価格：4063円
セール価格【88％オフ!!】：487円
Switch『BIOHAZARD VILLAGE CLOUD』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【40％オフ!!】：2990円
※「バイオハザード CLOUDシリーズ」はクラウドストリーミング技術を使用しています。購入前に無料体験版で動作性の確認をお願いします。
Switch『BIOHAZARD RE:2 CLOUD』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
※「バイオハザード CLOUDシリーズ」はクラウドストリーミング技術を使用しています。購入前に無料体験版で動作性の確認をお願いします。
Switch『BIOHAZARD RE:3 CLOUD』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【50％オフ!!】：1495円
※「バイオハザード CLOUDシリーズ」はクラウドストリーミング技術を使用しています。購入前に無料体験版で動作性の確認をお願いします。
Switch『BIOHAZARD 7 resident evil CLOUD』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
※「バイオハザード CLOUDシリーズ」はクラウドストリーミング技術を使用しています。購入前に無料体験版で動作性の確認をお願いします。
Xbox Games Store
セール期間：2024年7月1日18時59分まで
Xbox One『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円
Xbox One『逆転裁判123＋456 コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：6990円
セール価格【25％オフ!!】：5242円
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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