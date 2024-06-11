日本一ソフトウェアは6月11日、PlayStation 5（PS5）／Nintendo Switch（Switch）向けソフト『マール王国の人形姫 25th ANNIVERSARY COLLECTION』の店舗特典情報を公開した。本作はパッケージ専用で、発売日は2024年8月29日。価格は1万978円となる。なお、収録された3タイトルは、ダウンロード版として各3278円で購入可能。

今回公開した店舗特典は、どれもこの機会にしか手に入らないレアグッズ揃い。各店舗で予約すると、「マール王国の人形姫」シリーズのイラストをじっくりと堪能できるB2サイズのタペストリーや布ポスター、普段使いもできる缶バッジ、アクリルキーホルダーなどのオリジナルグッズが手に入る。

各特典は数に限りがあるので、気になる特典が付く店舗で早めに予約しよう。

▼特典詳細はこちら▼

https://nippon1.jp/consumer/marl_25th/#store_benefit

◆店舗特典一覧

【Amazon】 デジタル壁紙

Switch：https://amzn.asia/d/9GOe6yH

PS5：https://amzn.asia/d/iXlHGtQ

【amiami（オンラインショップ）】 アクリルキーホルダー

Switch：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GAME-0030760

PS5：https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=GAME-0030761

【Neowing】 缶バッジ

【WonderGOO】 B2タペストリー

Switch：https://shinseidowondergoo.com/products/4995506005344?_pos=1&_sid=46ed546d0&_ss=r

PS5：https://shinseidowondergoo.com/products/4995506005351?_pos=2&_sid=46ed546d0&_ss=r

【アキバ☆ソフマップ】 B2タペストリー

Switch：https://a.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=80045298

PS5：https://a.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=80045299

【エビテン】 B2タペストリー・アクリルキーホルダーセット（3種）

Switch：https://ebten.jp/p/7015024082932

PS5：https://ebten.jp/p/7015024082931

※記事執筆時点（2024年6月11日）ではサイバー攻撃のためサイト停止中。

【お宝創庫 オンラインストア】 B2布ポスター

Switch：https://www.ec.otakarasouko.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000557329&search=%A5%DE%A1%BC%A5%EB%B2%A6%B9%F1%A4%CE%BF%CD%B7%C1%C9%B1&sort=

PS5：https://www.ec.otakarasouko.com/shop/shopdetail.html?brandcode=000000557330&search=%A5%DE%A1%BC%A5%EB%B2%A6%B9%F1%A4%CE%BF%CD%B7%C1%C9%B1&sort=

【ゲーマーズ】 B2布ポスター

Switch：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10732654/

PS5：https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10732655/

【ブックオフ】 PETカード

Switch：https://item-yoyaku.bookoff.co.jp/Switch_Marl25th_local

PS5：https://item-yoyaku.bookoff.co.jp/PS5_Marl25th_local

【メロンブックス】 ミニアクリルスタンド

Switch：https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2422092

PS5：https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=2422093

【よろずやショップ びっく宝島】 アクリルスタンド

Switch：https://beak-takarajima.celosia.co.jp/shopdetail/000000005650/

PS5：https://beak-takarajima.celosia.co.jp/shopdetail/000000005651/

【楽天ブックス】 アクリルキーホルダー

Switch：https://books.rakuten.co.jp/rb/17902748/?l-id=search-c-item-text-02

PS5：https://books.rakuten.co.jp/rb/17902749/?l-id=search-c-item-text-03

【ゲーム情報】

タイトル：マール王国の人形姫 25th ANNIVERSARY COLLECTION

ジャンル：ミュージカルRPG

販売：日本一ソフトウェア

プラットフォーム：PlayStation 5／Nintendo Switch

発売日：2024年8月29日予定

価格：

パッケージ版：1万978円

ダウンロード版：各3278円

※ダウンロード版は各タイトル単体販売。

※ダウンロード版に限定グッズは付属しません。

CERO：

『マール王国の人形姫』：A（全年齢対象）

『リトルプリンセス マール王国の人形姫２』：A（全年齢対象）

『天使のプレゼント マール王国物語』：B（12歳以上対象）

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