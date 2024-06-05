Steam Store／PlayStation Store／Xbox Games Store／App Store／Google Playなどで開催中！
『ストリートファイター6』ほかがお買い得！「CAPCOM JUNE SALE」開催中
カプコンは6月5日より、各デジタルストアで「CAPCOM JUNE SALE」を開催中。期間はストアやタイトルによって異なるので、下記をチェックしてほしい。
今回のセールでは、先日Year 1追加キャラクターのトリを飾る「豪鬼」が配信され、盛り上がりを見せる『ストリートファイター6』が50％オフ。
さらにシリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』とのセーブデータ連動も発表され、本日よりXbox Games Storeでも配信開始された『モンスターハンター：ワールド』『モンスターハンターワールド：アイスボーン』が50％オフとお買い得価格になっている。Steam Storeでは「モンスターハンター」シリーズ20周年を記念した特別パックも販売中だ。
そのほかにも「バイオハザード」シリーズ、「ロックマン」シリーズ、「デビル メイ クライ」シリーズなどのゲーム本編・追加コンテンツの数々や、iOS／Android対応ゲームアプリもお求めやすい価格になっている。
【セール概要】セール名称：CAPCOM JUNE SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale04-vk8x3/ja-jp/
※製品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる製品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
Steam Store
セール期間：2024年6月18日1時59分まで
「STREET FIGHTER」セール
https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/streetfighter
Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円
Steam『ストリートファイター6 デラックスエディション』（ゲーム本編）
通常価格：1万490円
セール価格【50％オフ!!】：5245円
セール期間：2024年6月13日1時59分まで
「MONSTER HUNTER」フランチャイズセール
https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/monsterhunter
Steam『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン』（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【63％オフ!!】：1476円
Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
Steam Storeでは「MONSTER HUNTER」20周年記念パックを販売中！ 販売期間：2024年6月13日1時59分まで
※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。
※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。
■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/39170/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_PACK/
バンドル価格：1487円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターライズ』
■「MONSTER HUNTER」20周年記念パック
Steam『MONSTER HUNTER 20TH ANNIVERSARY COMPLETE PACK』
https://store.steampowered.com/bundle/39039/MONSTER_HUNTER_20TH_ANNIVERSARY_COMPLETE_PACK/
バンドル価格：5608円
★収録内容★
『モンスターハンター：ワールド』
『モンスターハンターワールド：アイスボーン』
『モンスターハンターライズ』
『モンスターハンターライズ：サンブレイク』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
PlayStation Store
セール期間：2024年6月19日23時59分まで
PS5／PS4『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円
PS5／PS4『ストリートファイター6 デラックスエディション』（ゲーム本編）
通常価格：1万490円
セール価格【50％オフ!!】：5245円
PS5／PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【25％オフ!!】：3742円
PS5／PS4『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
PS5／PS4『RACCOON CITY EDITION』（ゲーム本編）
通常価格：6990円
セール価格【79％オフ!!】：1467円
PlayStation Store
セール期間：2024年6月12日23時59分まで
PS4『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：995円
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン』（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：2990円
セール価格【50％オフ!!】：1495円
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
Xbox Games Store
セール期間：2024年6月18日18時59分まで
XSX|S『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【50％オフ!!】：3995円
XSX|S『ストリートファイター6 デラックスエディション』（ゲーム本編）
通常価格：1万490円
セール価格【50％オフ!!】：5245円
Xbox One『モンスターハンター：ワールド』（ゲーム本編）
通常価格：1990円
セール価格【50％オフ!!】：995円
Xbox One『モンスターハンターワールド：アイスボーン』（超大型拡張コンテンツ）
通常価格：2990円
セール価格【50％オフ!!】：1495円
Xbox One『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円
XSX|S／Xbox One／Windows『エグゾプライマル』（ゲーム本編）
通常価格：7990円
セール価格【67％オフ!!】：2636円
Xbox One『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編＋プレイヤーバージル）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
Xbox One『ロックマン11 運命の歯車!!』（ゲーム本編）
通常価格：5147円
セール価格【67％オフ!!】：1698円
App Store／Google Play
セール期間：2024年6月23日23時59分まで
『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）
通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1990円
・iOS
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%B3x-dive-%E3%82%AA%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3/id6446021269
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.rxdoff
『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
・iOS
ダウンロード無料（アプリ内課金） ※第1章と2章が無料でプレイできます。
アプリ内課金「第3章カラ最終章」
通常価格：3990円
セール価格【32％オフ!!】：2680円
https://apps.apple.com/jp/app/ghost-trick/id6473715300
・Android
通常価格：3990円
セール価格【32％オフ!!】：2680円
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.ghosttrick
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：3500円
セール価格【43％オフ!!】：1990円
iOS・
https://apps.apple.com/jp/app/%E9%80%86%E8%BB%A2%E8%A3%81%E5%88%A4123-%E6%88%90%E6%AD%A9%E5%A0%82%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/id1621065119
・Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.gyakusai123&hl=ja
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
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