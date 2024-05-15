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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2047回

HDRコンテンツ以外が明るく

アップル「iPhone 16 Pro」ディスプレー20％明るく？

2024年05月15日 20時00分更新

文● 篠原修司

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weiboより

　アップルが今年発売するiPhone 16 Proのディスプレーは、一般的なSDRコンテンツで最大20％明るくなるという。中国のSNS微博（Weibo）の著名リーカーInstant Digital氏が5月8日に伝えた。

　同氏によると、iPhone 16 ProのSDR時の標準的な明るさは現行モデルから20％アップして最大1200nitになるという。一方、HDR時のピーク輝度は1600nitで変わらないとのこと。

　iPhoneの標準的なSDR時の明るさは2021年に発売されたiPhone 13 Proの1000nitのままのため、これが20％アップするとユーザー体験が大きく変わりそうだ。

　なお、同氏によるとこの数字はあくまで開発中のデータであるとのこと。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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