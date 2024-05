Apex Legendsのゲームに、新たな参加者が登場しました。新レジェンド「オルター」です。自身の次元から別の次元に行くことができるという、今までにない、まさに異端児といった感じがたまらなくいいなと思うレジェンドと感じました。

トレーラーで描かれていた彼女は、ときには狩人、ときにはサッカー選手だったり、雀士だったりしていて、これは異次元ごとの活躍なのか、はたまた彼女のでたらめなのかも不明な、謎多きキャラクター性も魅力です。

また、そのほかわかっているのは、暗殺者として育てられたこと、大事な人を奪った奴らへ復讐したいこと、ホライゾンへの執着があることくらい。Apex Legendsの世界では、語られない物語における謎が気になることが多いですが、レジェンドが登場して背景がここまで謎なままなのも珍しいと思います。

そんな折、Apex Legendsの新シーズン開始に先駆けて、Respawn EntertainmentのApex Legendsの開発メンバーが新シーズンの紹介をするメディア先行説明会なるものが実施されました。シーズン21「アップヒーバル」の情報が説明され、その際に、新レジェンドのオルターの話題も出てきました。

前述のとおり、パッシブやアビリティ、アルティメットアビリティーなどの詳細な説明はあったものの、彼女がどのような人物なのかはあまり語られませんでした。謎多きオルターはいったいどんな人物なのか気になるなあ……。そんなことをポロっとつぶやいたところ、「オルターに直接質問をぶつけてみる?」という打診がきました。

オルターに直接質問をぶつける? 一瞬頭の中が「?」マークで埋め尽くされましたが、次元を行き来できるオルターは、現実世界にも介入できるということなのでしょうか。とにかく面白そうな打診をいただいたので、いくつか質問をしてみることにしました。果たして、どんな答えが返ってくるのだろうか。そう想いながら日々を過ごしていると、なんと本当に返事をもらえました。

Q:オルターさん、あなたはなぜApex ゲームに参加しようと思ったのですか?

A:アタシは別の世界では、ナンバーワンのカーレーサーだ。だから、もちろん参加資格がある。そういうもんだろ? アタシの敵が負ける時、最高の顔をするだろうね。早く見てみたいね。

Q:どんな武器が好きですか?

A: アタシの鳥を見てないのか? アイツは冷酷な殺し屋だ。アタシにとって面倒な敵にはアイツを送る。ああ、それから銃、あれもすごくいい。特にヴォイドから出てきたところでね。

Q:Apexゲームに勝ち、何を得たいのですか?

A:ここはもっと崩壊してた方がいいと思わないか?勝利には世界の終わりが与えられるべきだ。それが相応しい。

Q:他のレジェンドたちの中で、自分と相性がよさそうなレジェンド、逆に敵にいると嫌なレジェンドはいますか?

A:みんないい友達だ。アタシから誰かを遠ざけるなんて傷つくよ。アイツらはみんな、そう……価値がある。

Q:Apexゲーム参加への意気込みをお願いします。

A:もちろん、レジェンドになったソマーズ博士(ホライゾン)と戦うのを楽しみにしてる。だけど、他にも生真面目なレジェンドが多いね。アイツらを滅茶苦茶にするのを楽しみにしてる。

以上が質問の回答となります。うーん、返答をもらっても正直謎は深まるばかりです。わかったのは、カーレーサーでもあったということ、崩壊や世界の終わりを求めていること、Apex ゲームをもっと滅茶苦茶にしたいということ、やはりホライゾンとは何らかの関係があるということくらいでしょうか。

謎多き新レジェンドのオルター。パッシブやアビリティーなどはコチラの記事で紹介しているので、合わせてチェックしてみてください。謎多きオルター。ゲームでプレイしてみれば、何か謎が解けるのでしょうか。気になる方は、ぜひApex Legendsでオルターを選んでみましょう。

