アドビ、AIでPDFを要約できる「Acrobat AI Assistant」

アドビは4月16日(現地時間)、PDFなどのドキュメント内容を要約したり、自然言語による質問に答えたりできる対話型のAI機能「Acrobat AI Assistant」の全機能を一般ユーザー向けに提供開始した。

You have questions, AI Assistant in Acrobat has answers — AND it generates one-click summaries, all in the name of productivity. 🙌 Now available on desktop and web. https://t.co/lyieic2X13pic.twitter.com/LyJ40WaMXh