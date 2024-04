はちみつの芳醇な香りと上品な甘さが詰まった「ハニーブレッド」

4月29日に新規オープンする「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」にて

ホテルニューグランドは5月1日、「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」にて「ハニーブレッド」(1188円)を発売する。

4月29日に新規オープンするS.Weil by HOTEL NEW GRANDは、クラシカルな洋食を自宅で楽しめる冷凍食品やレトルト商品、パンや焼き菓子のほか、S.Weilブランドの新商品としてモカルーロやオリジナルコーヒー、ブリオッシュなどを展開する。

ハニーブレッドは、横浜元町で蜂を育て採蜜する「もとぶん」の天然成分100%の純粋はちみつを使用し、はちみつの美味しさをたっぷり包み込んで焼き上げたこだわりの一品。噛むたびにもっちりとした柔らかな生地に、はちみつの豊かな香りと上品で優しい甘さが口いっぱいに広がるという。

そのままでも美味しく味わえて、軽く温めるとはちみつの風味が増し、香りも一層引き立つ。朝食やおやつに、午後のティータイムのお供に、幸福感に包まれる味わいを楽しもう。

■ハニーブレッド

販売日:5月1日

価格:1188円

サイズ:およそ長さ19×幅8×高さ6cm

販売店舗:S.Weil by HOTEL NEW GRAND

場所:グランドメゾン山下公園1階

住所:横浜市中区山下町31-7

営業時間:10時~19時

問合せ:S.Weil by HOTEL NEW GRAND

TEL:045-681-1841(代表)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各自治体により自粛要請等が行われている可能性があります。あらかじめ最新の情報をご確認ください。 またお出かけの際は、手洗いやマスクの着用、咳エチケットなどの感染拡大の防止に充分ご協力いただくようお願いいたします。