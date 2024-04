GWは横浜・みなとみらいエリアがスター・ウォーズの銀河に染まる！

ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、スカイビルは、4月26日~5月6日の期間、横浜・みなとみらいエリアにて「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2024」と題したゴールデンウィークのプロモーションを実施する。

1977年の映画全米公開以来、世代を超えて人々をつなぐ物語として世界中で愛されてきた「スター・ウォーズ」は、さらなる進化を続け、新たな物語、新たな商品、体験をファンに届けている。2024年は、映画「スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)」の公開より25周年を迎える。

また、5月4日は、「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」というスター・ウォーズの名台詞にちなんで、「スター・ウォーズの日」として、記念日に制定されている。横浜・みなとみらいエリアの各施設でも、5月4日を含むゴールデンウィーク期間中に、スター・ウォーズを体感できる様々なイベントや展示などのコンテンツを展開する。

ランドマークプラザ

スター・ウォーズの名シーンを迫力ある光と音で演出!

ランドマークプラザでは、スター・ウォーズの銀河へと誘うレーザーで表現した没入型のライティングショーを実施。他にも、伝説のジェダイ・マスターである“ヨーダ”を始め、お馴染みのキャラクターたちのスタチュー、歴代の映画作品ポスター展示、最新ドラマシリーズのフォトスポットなど様々な装飾が楽しめる。

MARK IS みなとみらい

スター・ウォーズ全9エピソードを迫力ある音響システムで体感!

MARK IS みなとみらいでは、4月26日にグランドオープンする「ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい」にて特別上映会を開催。5月3日~6日の期間、「スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード)」の4K初上映を始め、映画シリーズエピソード1~9まで、全9作品を上映する。

他にも、館内では、“R2-D2”や“BB-8”などのレゴ3Dモデル展示やレゴプールが登場。また2025年4月開催の究極の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」に向けた意気込みを直筆で書き込むメッセージボードや、子ども向けのライトセーバー型バルーン配布など、世代を超えて楽しめる様々なアクティビティーを実施する。

また、ランドマークプラザ・MARK IS みなとみらいの各施設では、最新アイテムが楽しめる“POP UP STORE”がオープン。オリジナルステッカーがもらえるスター・ウォーズ スタンプラリーも同時開催する。

スカイビル

短編アニメーションシリーズを特別展示

スカイビルでは、世界最高峰のクオリティーを誇る作品を送り出してきたアニメ制作会社によって描かれた短編アニメーションシリーズ「スター・ウォーズ:ビジョンズ」の特別展示を実施。ジョージ・ルーカスが創造したシリーズのルーツである日本文化を象徴する、他では見られないアイテムを展示する。また、オリジナルノベルティーの配布も予定している。

グランモール公園/桜木町駅前/横浜市役所付近でも展開

他にも、桜木町駅前ではMUSIC LIVEの開催、グランモール公園では歴代映画シリーズや最新ドラマのビジュアルが並ぶ圧巻のフォトスポットウォール、横浜市役所の大型モニターではオリジナルプロモーション映像を放映するなど、横浜・みなとみらいエリア全体でスター・ウォーズの世界感を楽しめる。

スカイビルをはじめ、グランモール公園や桜木町駅ではシリーズを彩るレジェンドたちが集う、コスチュームファンによるキャラクターグリーティングが開催される。

