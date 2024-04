人気の総菜パンが登場！ ホテルニューグランド「ナポパン プレミアム」

ホテルニューグランドは4月29日より新たにオープンする「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」にて、ベーカリー工房の新商品「ナポパン プレミアム」(972円)を販売する。

「ナポパン」は、ホテルニューグランド発祥メニューである「スパゲッティナポリタン」をサンドしたパン。

山下公園でのイベント開催時には1日で500個を販売した人気の総菜パンだという。

今回「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」のオープンに合わせ、より一層美味しさにこだわったナポパン プレミアムを用意。

ふわっと軽い食感でシンプルな味わいのドッグパンに、トマトの風味豊かなスパゲッティナポリタンをたっぷりサンドした、味もボリュームも満足度の高い一品だそう。

なお、通常のナポパン(756円)も販売している。

ナポパン プレミアム

価格:972円

販売店舗:S.Weil by HOTEL NEW GRAND

営業時間:10時~19時

場所:グランドメゾン山下公園1階(横浜市中区山下町31番地7)

問い合わせ:S.Weil by HOTEL NEW GRAND 045-681-1841(代表)

