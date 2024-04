3goo(サングー)は4月11日、快適な着け心地と精密なサウンドを提供する「RIG 300 PRO HC ゲーミングヘッドセット」を日本国内で発売すると発表。発売日は2024年6月20日、価格は5478円となる。

「RIG 300 PRO HC ゲーミングヘッドセット」は、全国の販売店で本日から予約受付を開始している。

RIG 300 PRO HC ゲーミングヘッドセット トレーラー

https://bit.ly/4aognyz

プレミアムゲーミングデバイスの開発で知られるNACONは、Revolution 5 Proコントローラー、DAIJAアーケードスティックに続き、次世代のゲーミングヘッドセットを提供する。

「RIG 300 PRO HC ゲーミングヘッドセット」は、高機能のゲームオーディオをコスパ満足度の高い価格で実現し、ユーザーの素晴らしいゲーム体験をサポートしていく。

高機能のゲームオーディオをコスパ満足度の高い価格で実現

「RIG 300 PRO HCゲーミングヘッドセット」は、精密にチューンナップした40mmドライバーとノイズ遮断イヤーカップが調和し、豊かな低音と正確な高音を再現。

3.5mmプラグの有線接続でPS5/PS4/Nintendo Switch/Xbox/PC/モバイルと、さまざまなプラットフォームに対応している。また、PlayStation 3Dオーディオも楽しめる。

耐久性の高いフレーム、そして快適な着け心地の超軽量設計

柔軟性があり、耐久性に優れたヘッドフレームを備えた「RIG 300 PRO HC ゲーミングヘッドセット」は、わずか233gの超軽量設計。疲れにくいクッション性のある快適なパッドで、長時間のゲームプレイでも疲れにくい仕様となっている。マイクはフリップアップ式で持ち運びにも収納にも便利だ。

RIG 300 PRO HC ゲーミングヘッドセットの特長

●PS5/PS4/Nintendo Switch/Xbox/PC/Mobileに対応

●40 mmドライバーが豊かな低音と正確な高音を実現

●耐久性に優れた233gの超軽量ヘッドセットフレーム

●S・M・Lのサイズ調整が可能

●ノイズ遮断イヤーカップ

●フリップアップで収納可能なマイク

●布製パッドのヘッドバンドとイヤークッション

●PlayStationの3Dオーディオに対応

●インラインボリューム&ミュートコントロール

●3.5mmプラグの有線接続でさまざまなプラットフォームに対応

【製品概要】

製品名(型番):

RIG 300 PRO HC ゲーミングヘッドセット ブラック(RIG300PROHCJP)

RIG 300 PRO HC ゲーミングヘッドセット ホワイト(RIG300PROHCWJP)

発売日:2024年6月20日

価格:5478円

国内販売:3goo

© 2023 NACON S.A. Nacon and RIG are trademarks of NACON S.A. registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Distributed by 3goo K.K.