ライドオンジャパンは4月11日、PlayStation 4／Nintendo Switch対応版「マーセナリーズサーガ」シリーズ3タイトルを対象とする、期間限定のセールを開始したと発表。
“傭兵”の物語を描く本格タクティカルシミュレーションRPG「マーセナリーズサーガ」シリーズ。戦略系ゲームが好きな人は、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。以下、セール対象のタイトルを紹介していこう。
●セール期間詳細
PS Store：2024年4月10日～4月24日
ニンテンドーeショップ：2024年4月11日～4月24日
『マーセナリーズサーガ クロニクルズ』
ファンタジー世界を舞台にした本格タクティカルシミュレーションRPG「マーセナ リーズサーガ」シリーズの原点である、シリーズ1～3の3つの物語を遊べる。好きなタイトルから選べる、ボリューム満点のタイトルだ。
・Nintendo Switch版
価格：1500円→600円（60％オフ！）
URL：https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000003071
『マーセナリーズウィングス 偽りの不死鳥』
マーセナリーズサーガシリーズの4作品目のタイトル。今作で登場した新システム「リーダースキル」によって、より戦術に幅が生まれた。敵の編成やステージの形状に合わせて、最適なリーダーを選ぶことが攻略のカギとなる。
・PlayStation 4版
価格：1500円→825円（45％オフ！）※PS Plus会員なら50％オフの750円
URL：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0714-CUSA13358_00-MWINGSCONTENT000
・Nintendo Switch版
価格：1500円→750円（50％オフ！）
URL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000010661.html
『マーセナリーズブレイズ 黎明の双竜』
マーセナリーズサーガシリーズ5作品目のタイトル。前作の『マーセナリーズウィングス』までで好評だったシステムを引き続き搭載。さらに新要素の必殺技「ブレイズエクシード」が追加され、より戦略に幅が生まれた。
・PlayStation 4版
価格：2200円→1210円（45％オフ！）※PS Plus会員なら50％オフの1100円
URL：https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0714-CUSA25322_00-6330501574360641/
・Nintendo Switch版
価格：2200円→1100円（50％オフ！）
URL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000031848.html
©RideonJapan,Inc.
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