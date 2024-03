Amazing Seasun Gamesは3月22日、同社が開発・運営を手掛け、グローバル展開を予定している、PlayStation/Xbox/PC(Steam)向け近未来SFメカアクション『Mecha BREAK』のクローズドβテストの実施を決定した。テスト期間は、2024年4月26日~4月30日。

・Steamストアページ

https://bit.ly/steamstore_MechaBREAK_PRA

・クローズドβ予告PV

https://www.youtube.com/watch?v=2APsPnaQ5T4

クローズドβテストに出撃せよ!

『Mecha BREAK』で至高のメカバトルを体験!

『Mecha BREAK』は、The Game Award 2023でBoss戦の様子が見られるPVを初公開し、2023年末には実際にプレイヤー同士が戦えるクローズドαテストが実施された。

その結果、メカファンからは多くのフィードバックが寄せられ、SNS上でもさまざまな議論や話題が見られたという。意見の大半は好意的な内容であり、予約数も全世界で70万人を突破したとのこと。

プレイヤーからの期待感に応えられるよう、同社は日々ブラッシュアップを重ねている。今回、これまでに寄せられた意見を参考に、6v6モードの最適化と調整を実施。

2024年4月26日より実施されるクローズドβテストは“広大なマップとマルチプレイヤーモードに対する開発チームの挑戦!”と位置づけており、マシュマークモードを初公開する。

このモードでは256平方キロメートルのマップを舞台に、最大60名のプレイヤーが参加可能。

6名×10チームがマップに降下し、探索、守備隊とのバトル、施設の利用、メカの修理……そして資源を回収して、最後まで生き残りを目指す。これまで以上にエキサイティングなプレイが楽しめるだろう。

・βテスト応募フォーム

https://seasun.ink/Surveyforbeta_MechaBREAK_pra

・応募X(旧Twitter)

https://twitter.com/MechaBREAKJP/status/1770693556241371497

・テスト実施期間

2024年4月26日~4月30日

【注意事項】

※実施期間は変更になることがございます。

※本テストでは課金はありません。テスト終了後にすべてのアカウント情報が削除されます。

※本テストのプラットフォームはPCのみとなります。

※本テストは開発デモであり、一部のコンテンツを体験可能。完成品とは異なります。

『Mecha BREAK』とは

『Mecha BREAK』はAmazing Seasun Gamesが贈る近未来SFメカをテーマとした多人数対戦アクションシューティングゲーム。

プレイヤーは、格闘型、狙撃型、防御型など、戦闘スタイルが異なるさまざまなMB(メカブレイク)を駆って、戦場でライバルたちとしのぎを削ることになる。

刻々と変化する戦場を舞台に、パワフルで立体的な戦闘を楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル:Mecha BREAK

ジャンル:多人数対戦アクションシューティング

開発・販売:Amazing Seasun Games

プラットフォーム:PlayStation/Xbox/PC(Steam)

発売日:未定

価格:未定

CERO:未定

© SEASUN GAMES PTE. LTD. All right reserved.

【プレイ環境】

<必要スペック>

対応OS:Windows 10/11(64bit)

プロセッサ:Core i7-6700K/AMD Ryzen 9 3900XT

メモリー:16GB

グラフィック:GeForce GTX 1060/Radeon RX 5600XT

ネットワーク:ブロードバンドインターネット接続

DirectX:Version 11

ストレージ:60GB利用可能

<推奨スペック>

対応OS:Windows 10/11(64bit)

プロセッサー:Core i7-12700K/AMD Ryzen 7 7700X

メモリー:16GB RAM

グラフィック:GeForce RTX 3080/Radeon RX 6900XT

ネットワーク:ブロードバンドインターネット接続

DirectX:Version 11

ストレージ:60GB利用可能