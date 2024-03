楽曲生成AI「Suno v3」登場。インスト曲にも対応し透かし技術も導入

米AIスタートアップのSunoは3月22日(日本時間)、同社が公開するAI作曲サービス「Suno」を最新版であるV3にバージョンアップ。本バージョンより悪用を防ぐため、Sunoを使用して曲が作成されたかどうかを検出できる不可聴の透かしが入れられることになった。

V3 IS HERE 💥 We are excited to introduce our first model capable of producing radio-quality music. v3 allows you to make full, 2 minute songs in seconds and is now available to all users. Try it for free here: https://t.co/s2hNzxc87W



Thank you to our Pro + Premier members; v3… pic.twitter.com/ZmRm8XnZcw