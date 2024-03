コナミデジタルエンタテインメントは3月15日、Steam Storeにて、ダウンロード版ゲームを最大90%オフでお得に購入できるKONAMI「スプリングセール」を開催中。開催期間は、2024年3月22日2時まで。

期間中は、名作・人気ゲームなど全21タイトルがお買い得になっている。昨年発売された『スーパーボンバーマン R 2』や『Super Crazy Rhythm Castle』も40%オフに。

「メタルギア」シリーズからは、『METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1』をはじめ全6タイトルがセール対象商品になっている。このほかにも、KONAMIの人気タイトルがお買い得になっているのでお見逃しなく。

【特設サイト】

https://www.konami.com/games/sale_digital/jp/ja/

Steam Storeのセールタイトルはこちら

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1

通常価格:7480円 → セール価格:5984円(20%オフ)

METAL GEAR SOLID(MASTER COLLECTION版)

通常価格:2750円 → セール価格:2200円(20%オフ)

METAL GEAR SOLID 2 SONS OF LIBERTY(MASTER COLLECTION版)

通常価格:2750円 → セール価格:2200円(20%オフ)

METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER(MASTER COLLECTION版)

通常価格:2750円 → セール価格:2200円(20%オフ)

METAL GEAR SURVIVE

通常価格:5478円 → セール価格:3286円(40%オフ)

METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES + THE PHANTOM PAIN

通常価格:4378円 → セール価格:2626円(40%オフ)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

通常価格:3300円 → セール価格:1650円(50%オフ)

ANUBIS ZONE OF THE ENDERS: M∀RS

通常価格:5478円 → セール価格:1095円(80%オフ)

遊戯王デュエルモンスターズ レガシー・オブ・ザ・デュエリスト:リンク・エボリューション

通常価格:3300円 → セール価格:825円(75%オフ)

スーパーボンバーマン R 2

通常価格:5995円 → セール価格:3597円(40%オフ)

Super Crazy Rhythm Castle

通常価格:4400円 → セール価格:2640円(40%オフ)

Castlevania Advance Collection

通常価格:2200円 → セール価格:1320円(40%オフ)

悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション

通常価格:3300円 → セール価格:660円(80%オフ)

アーケードクラシックス アニバーサリーコレクション

通常価格:3300円 → セール価格:660円(80%オフ)

魂斗羅 ローグ コープス

通常価格:5500円 → セール価格:550円(90%オフ)

魂斗羅 ローグ コープス SEASON PASS

通常価格:1172円 → セール価格:351円(70%オフ)

魂斗羅 アニバーサリーコレクション

通常価格:3300円 → セール価格:660円(80%オフ)

BEAT ARENA

通常価格:2990円 → セール価格:2392円(20%オフ)

オバケイドロ!

通常価格:1980円 → セール価格:594円(70%オフ)

GetsuFumaDen: Undying Moon

通常価格:2728円 → セール価格:1636円(40%オフ)

GetsuFumaDen: Undying Moon デジタルデラックスエディション

通常価格:3828円 → セール価格:2296円(40%オフ)

※タイトルごとに、セール期間や対象プラットフォーム等が異なる場合がございます。

※本サイトのセール情報は、日本国内向けです。

※セール内容は変更のうえ開始される場合があります。

※ご購入いただく前に、各ストアのページにて、価格や期間、ラインナップなどをご確認ください。

2024年3月12日に発売したばかりの

『魂斗羅オペレーションガルガ』が早期購入で10%オフに!

この機会に、新作タイトル『魂斗羅オペレーションガルガ』を楽しもう。各ストアの開催期間は以下を確認してほしい。

魂斗羅オペレーションガルガ

通常価格:3850円 → セール価格:3465円

・Nintendo Switch:2024年3月25日23時59分まで

・PlayStation 4/PlayStation 5:2024年3月25日23時59分まで

※PlayStation Plus加入者向け

・Xbox Series X|S:2024年3月26日19時まで

・PC(Steam):2024年3月27日2時まで

※PlayStation Plus会員限定割引を適用するには、PlayStation Plus加入済みのPlayStation Networkアカウントを使用する必要があります。

©2022 Viacom Overseas Holdings C.V. All Rights Reserved. Teenage Mutant Ninja Turtles and all

related titles, logos and characters are trademarks of Viacom Overseas Holdings C.V. Nickelodeon

and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

© FREESTYLE,Inc.

SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE™ ©2023 Second Impact Games Ltd.

Published by Konami Digital Entertainment B.V. under license from Second Impact Games Ltd. ©Konami Digital Entertainment

Developed by Second Impact Games Ltd. All rights reserved.

©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

©Konami Digital Entertainment

Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。

“PlayStation”および“PS4”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

Microsoft、Xbox 360およびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2023 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。